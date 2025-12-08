22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
08 грудня 2025, 23:50

Розмінування в Україні: фермерам повернули понад 10 тисяч гектарів земель

08 грудня 2025, 23:50
Фото з відкритих джерел
В областях, які зазнали впливу війни, зібрали врожай навіть більше, аніж минулого року. При цьому вже понад 10 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення було розміновано

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева, в перспективі розширення програми розмінування на домогосподарства (та ділянки Зеленого банку) дозволить збільшити темпи розмінування агроугідь.

"На кінець року вийдемо на показники 2024 року попри те, що прогноз на цей рік був не дуже сприятливий. І, що важливо, частину врожаю фермери зібрали на вже розмінованих територіях. А в Харківській, Сумській та Чернігівській областях, які зазнали впливу війни, зібраний урожай навіть більший, ніж минулого року", - каже міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що м'ясо свинини в Україні дорожчає. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.

