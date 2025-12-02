21:11  02 декабря
В Украине дефицит овощехранилищ: негде хранить более миллиона тонн урожая

02 декабря 2025, 23:50
Иллюстративное фото
В Украине во время полномасштабной войны было уничтожено много овощехранилищ. Сейчас фиксируют ощутимый дефицит

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Как рассказал член-корреспондент НААН, заведующий отделом "Института аграрной экономики" Александр Захарчук, за время полномасштабной войны в Украине разрушено более четверти (т.е. более 280 тысяч тонн) мощностей одновременного хранения.

"Учитывая, что потребность в овощехранилищах составляет 1-1,2 млн тонн, имеющиеся мощности в 165-170 тыс. тонн удовлетворяют их лишь частично", - говорит эксперт.

Специалист отметил, что для того чтобы обеспечить продовольственную безопасность, нужно построить по меньшей мере 10-20 тысяч тонн овощехранилищ хотя бы в каждой области. Среди факторов, которые "тормозят" такие проекты, экспорт называет высокую цену: для строительства овощехранилища на 10 тыс. тонн может стоить более 100 миллионов гривен.

Напомним, в Министерстве экономики разрабатывают механизм новой программы безвозвратной государственной помощи для строительства овощехранилищ на 2026 год. По словам заместителя председателя аграрного комитета Верховной Рады Степана Чернявского, в форме грантов появится помощь для строительства овощехранилищ ориентировочно на сумму 200 миллионов гривен ежегодно.

