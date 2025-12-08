19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2025, 17:50

В документах в "Резерв+" появятся фото их владельцев: когда это произойдет

08 декабря 2025, 17:50
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В ближайшие дни Кабинет министров утвердит единую форму военно-учетного документа в приложении «Резерв+». В документе появится фото его владельца, что исключит возможность использования документа другими лицами

Об этом сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестов на Digital Defence Forum, передает RegioNews.

По его словам, унифицированный документ будет доступен в "Резерв+" в обычном для пользователей формате, а также его можно будет сгенерировать через портал Действие. Он содержит QR-код для быстрой проверки действительности.

Берестовый подчеркнул, что наличие фотографии обязательно, ведь она позволит идентифицировать владельца и исключит возможность подмены документов.

Напомним, Минобороны расширило функции "Резерв+". Теперь заявку на отсрочку от мобилизации онлайн могут подать родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если второй родитель умер или лишен родительских прав.

Также с 1 ноября в Украине действуют обновленные правила оформления и продления отсрочок. Часть из них будет продолжена автоматически, а большинство заявлений можно подать через "Резерв+" или в ЦНАП. Граждане, не пользующиеся смартфоном или имеющие только бумажные документы, смогут оформить заявление только в ЦНАП – там документы отсканируют и передадут в ТЦК для принятия решения.

Как сообщалось, 50 тысяч студентов-мужчин старше 25 лет были отчислены из университетов и колледжей по результатам проверок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
фото мобилизация Резерв+
Почти все услуги ТЦК можно получить онлайн
08 декабря 2025, 18:09
Резерв+ будет информировать об отправке повестки
08 декабря 2025, 17:59
Кабмин упростил бронирование военнообязанных для критически важных предприятий
08 декабря 2025, 13:48
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В Лос-Анджелесе объявили номинантов 83-й премии "Золотой глобус"
08 декабря 2025, 21:45
ВАКС назначил залог для помощника нардепки Скороход: какая сумма
08 декабря 2025, 21:35
Цены на сырье бьют рекорды: в Украине будет меньше ягод зимой
08 декабря 2025, 21:30
ЕС планирует принять Украину до 2030 года, что может привести к войне с РФ, — Орбан
08 декабря 2025, 21:20
Сделал замечание: во Львовской области водитель получил удар ножом от пьяного пешехода
08 декабря 2025, 21:20
Украина передаст США свой взгляд на мирный план и гарантии безопасности, — Зеленский
08 декабря 2025, 21:10
В Украине могут ввести вознаграждения за разоблачение крупных коррупционных преступлений
08 декабря 2025, 20:56
В Ровенской области мужчина избивал тещу и жестоко издевался
08 декабря 2025, 20:55
В Чернигове 10-летний мальчик упал в технический колодец
08 декабря 2025, 20:46
Пса, покусавшего полицейских, отпустили домой: что с его хозяином
08 декабря 2025, 20:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »