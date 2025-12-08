В документах в "Резерв+" появятся фото их владельцев: когда это произойдет

В ближайшие дни Кабинет министров утвердит единую форму военно-учетного документа в приложении «Резерв+». В документе появится фото его владельца, что исключит возможность использования документа другими лицами

Об этом сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестов на Digital Defence Forum, передает RegioNews.

По его словам, унифицированный документ будет доступен в "Резерв+" в обычном для пользователей формате, а также его можно будет сгенерировать через портал Действие. Он содержит QR-код для быстрой проверки действительности.

Берестовый подчеркнул, что наличие фотографии обязательно, ведь она позволит идентифицировать владельца и исключит возможность подмены документов.

Напомним, Минобороны расширило функции "Резерв+". Теперь заявку на отсрочку от мобилизации онлайн могут подать родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если второй родитель умер или лишен родительских прав.

Также с 1 ноября в Украине действуют обновленные правила оформления и продления отсрочок. Часть из них будет продолжена автоматически, а большинство заявлений можно подать через "Резерв+" или в ЦНАП. Граждане, не пользующиеся смартфоном или имеющие только бумажные документы, смогут оформить заявление только в ЦНАП – там документы отсканируют и передадут в ТЦК для принятия решения.

Как сообщалось, 50 тысяч студентов-мужчин старше 25 лет были отчислены из университетов и колледжей по результатам проверок.