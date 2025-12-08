Фото: Национальная полиция Украины

В Самаре 33-летнего мужчину подозревают в поджоге автомобиля, полиция обнаружила вещественные доказательства и легковоспламеняющуюся жидкость на месте происшествия

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В городе Самар 33-летнему мужчине сообщили о подозрении за поджог автомобиля, произошедшего 7 декабря. Вблизи частного дома загорелся Renault Sandero Stepway. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и полиция, которые осмотрели территорию и изъяли доказательства. Недалеко правоохранители обнаружили емкость с остатками легковоспламеняющейся жидкости, что подтверждает версию поджога.

В ходе расследования следователи установили личность подозреваемого – им оказался 33-летний житель Самара. Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия и собирают дополнительные доказательства для уголовного производства.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа

8 декабря следователи под процессуальным руководством Самаровской окружной прокуратуры официально сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. Рассматривается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фигуранту может грозить до 10 лет заключения. Полиция отмечает серьезность таких преступлений и призывает граждан сообщать о любых подозрительных действиях, которые могут угрожать безопасности имущества и людей.

Напомним, на Днепропетровщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за диверсии на железной дороге – он трижды поджигал релейные шкафы "Укрзализныци" по заданию неизвестного лица из Telegram, который обещал ему легкий заработок.