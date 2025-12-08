Фото: Днепропетровская ОВА

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Российские войска в течение дня обстреливали Никопольский район из тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Под огнем оказались райцентр и населенные пункты Покровской, Мировской и Марганецкой громад.

Обстрелы повредили жилые дома

В результате обстрелов пострадали двое местных жителей – 67-летний мужчина и 61-летняя женщина. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

В результате атак значительные повреждения получила инфраструктура региона. Разрушения испытали предприятие, учебное учреждение, автозаправочная станция, теплицы и линии электропередач. Огнем были поражены жилые дома: один дом загорелся, еще девять получили повреждения. Кроме того, пять хозяйственных сооружений подверглись разрушениям, а одно из них было полностью уничтожено. Уничтожен дачный дом местных жителей.

Повреждена инфраструктура и хозяйственные сооружения

На Зеленодольскую громаду Криворожского района враг направил FPV-дрон. Он задел местную инфраструктуру, повлек за собой повреждение объектов и беспокойство среди населения. Местные службы продолжают оценивать нанесенный ущерб и восстанавливать поврежденные объекты.

Напомним, 8 декабря во время выполнения боевого задания на Су-27 на восточном направлении фронта погиб подполковник Евгений Иванов – старший штурман 39-й бригады тактической авиации.