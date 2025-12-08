19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08 декабря 2025, 18:42

Враг нанес удар по райцентру и громадам Никопольщины: пострадали 67-летний мужчина и 61-летняя женщина

08 декабря 2025, 18:42
Фото: Днепропетровская ОВА
Враг в течение дня обстреливал Никопольский район, нанеся разрушения инфраструктуре и повреждениям жилых домов

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Российские войска в течение дня обстреливали Никопольский район из тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Под огнем оказались райцентр и населенные пункты Покровской, Мировской и Марганецкой громад.

Обстрелы повредили жилые дома

В результате обстрелов пострадали двое местных жителей – 67-летний мужчина и 61-летняя женщина. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

В результате атак значительные повреждения получила инфраструктура региона. Разрушения испытали предприятие, учебное учреждение, автозаправочная станция, теплицы и линии электропередач. Огнем были поражены жилые дома: один дом загорелся, еще девять получили повреждения. Кроме того, пять хозяйственных сооружений подверглись разрушениям, а одно из них было полностью уничтожено. Уничтожен дачный дом местных жителей.

Повреждена инфраструктура и хозяйственные сооружения

На Зеленодольскую громаду Криворожского района враг направил FPV-дрон. Он задел местную инфраструктуру, повлек за собой повреждение объектов и беспокойство среди населения. Местные службы продолжают оценивать нанесенный ущерб и восстанавливать поврежденные объекты.

Напомним, 8 декабря во время выполнения боевого задания на Су-27 на восточном направлении фронта погиб подполковник Евгений Иванов – старший штурман 39-й бригады тактической авиации.

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
07 августа 2025
