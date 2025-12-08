Резерв+ будет информировать об отправке повестки

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой на полях Digital Defence Forum анонсировал, что с 2026 г. в приложении для военнообязанных появится возможность получать предупреждение об отправке повестки или состоянии рассмотрения админдела (в случае нарушений правил военного учета).

По его словам, получать такие уведомления можно будет по желанию, дав предварительное согласие на это.

Как сообщалось, в приложении Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы. Услуга доступна, если военнообязанный – единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей.