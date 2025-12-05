50 тысяч студентов старше 25 лет были отчислены из университетов и колледжей по результатам проверок

иллюстративное фото: из открытых источников

Университеты и колледжи стали тылом для уклоняющихся от военной службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.

Внеплановые проверки Государственной службы качества образования (ДСКО) по организации обучения студентов старше 25 лет показали масштабы этого явления и схемы, благодаря которым такое стало возможным.

По словам главы Государственной службы качества образования Русланы Гурака, проверки показали нетипичный всплеск количества студентов 25+ лет после начала полномасштабного вторжения.

Речь идет о всех уровнях образования: профессиональной подготовке, бакалавриате, магистратуре, аспирантуре. К 2022 году таких студентов было стабильно около 30 тысяч, после – уже 230 тысяч. И в течение 2022-2025 годов этот показатель удерживается на этом же уровне с незначительными колебаниями.

Несмотря на усилия ведомства, Министерства образования и науки Украины, а также правоохранительных органов, переломить тенденцию использовать образование во избежание мобилизации пока не удалось.

Ранее нардеп Роман Костенко заявил, что за последние месяцы более 120 тысяч украинских ребят в возрасте 18-22 лет уехали из Украины. Этому способствовала отмена запрета на выезд для этой возрастной группы, введенная правительством.