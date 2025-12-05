17:25  05 декабря
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
14:55  05 декабря
Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
UA | RU
UA | RU
05 декабря 2025, 16:44

50 тысяч студентов старше 25 лет были отчислены из университетов и колледжей по результатам проверок

05 декабря 2025, 16:44
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Университеты и колледжи стали тылом для уклоняющихся от военной службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.

Внеплановые проверки Государственной службы качества образования (ДСКО) по организации обучения студентов старше 25 лет показали масштабы этого явления и схемы, благодаря которым такое стало возможным.

По словам главы Государственной службы качества образования Русланы Гурака, проверки показали нетипичный всплеск количества студентов 25+ лет после начала полномасштабного вторжения.

Речь идет о всех уровнях образования: профессиональной подготовке, бакалавриате, магистратуре, аспирантуре. К 2022 году таких студентов было стабильно около 30 тысяч, после – уже 230 тысяч. И в течение 2022-2025 годов этот показатель удерживается на этом же уровне с незначительными колебаниями.

Несмотря на усилия ведомства, Министерства образования и науки Украины, а также правоохранительных органов, переломить тенденцию использовать образование во избежание мобилизации пока не удалось.

Ранее нардеп Роман Костенко заявил, что за последние месяцы более 120 тысяч украинских ребят в возрасте 18-22 лет уехали из Украины. Этому способствовала отмена запрета на выезд для этой возрастной группы, введенная правительством.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина образование уклонение от мобилизации мужчины общество
Украина вернула еще 18 детей из оккупации, самому младшему – всего 2 года
05 декабря 2025, 12:15
Омбудсман Лубинец заявил, что содержать людей в ТЦК запрещено
04 декабря 2025, 15:43
Правительство готовится к масштабным кадровым ротациям в декабре – Железняк
04 декабря 2025, 11:35
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Лучшие гарантии безопасности – это наша собственная способность
05 декабря 2025, 18:35
Украинского бойца расстреляли при попытке сдаться: прокуратура начала расследование
05 декабря 2025, 18:24
В субботу и воскресенье в Украине прогнозируют от 3 мороза до 11 градусов тепла
05 декабря 2025, 18:18
Правительство одобрило новые контракты для военных: предлагают службу до 5 лет и годовые выплаты
05 декабря 2025, 18:08
Во Львове простились с убитым военным ТЦК Юрием Бондаренко
05 декабря 2025, 17:30
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
05 декабря 2025, 17:25
Смертельное ДТП в Киевской области: столкнулись две иномарки, погибла женщина
05 декабря 2025, 16:55
Изоляция населения: на оккупированной территории Запорожской области россияне глушат VPN
05 декабря 2025, 16:25
Изнасиловал несовершеннолетнюю и скрылся в Германии: в Киевской области будут судить насильника
05 декабря 2025, 15:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Алина Михайлова
Все блоги »