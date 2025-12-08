19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2025, 19:07

В Украине вдвое вырастут стипендии для студентов: когда это произойдет

08 декабря 2025, 19:07
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

С 1 сентября 2026 года академические и именные стипендии для студентов высших и профессиональных высших учебных заведений в Украине вырастут вдвое

Соответствующие нормы предусмотрены в Государственном бюджете на 2026 год, сообщает Министерство финансов Украины, передает RegioNews.

В бюджете заложено 6,6 млрд грн на выплату стипендий, что на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Для студентов заведений высшего образования повышение предполагает:

  • стипендия президента Украины: 10 000 20 000 грн/месяц;
  • стипендия Верховной Рады Украины: 4400 8800 грн;
  • стипендия Кабинета министров Украины: 4000 8000 грн;
  • минимальная академическая стипендия: 2000 4000 грн;
  • повышенная академическая (за особые успехи): 2910 5820 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу: 2550 5100 грн;
  • повышенная стипендия по отраслевому принципу: 3710 7420 грн.

Студенты заведений профессионального высшего образования (колледжей) также получат повышенные выплаты:

  • стипендия президента Украины: 7600 15200 грн;
  • стипендия Верховной Рады Украины: 3320 6640 грн;
  • минимальная академическая стипендия: 1510 3020 грн;
  • повышенная академическая: 2197 4394 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу: 1930 3860 грн;
  • повышенная стипендия по отраслевому принципу: 2809 5618 грн.

В Минфине подчеркнули, что рост стипендий является шагом государства для поддержки молодежи, развития человеческого капитала и стимулирования качественного образования в Украине.

8 декабря председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о государственном бюджете на 2026 год, направленный на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, 50 тысяч студентов-мужчин старше 25 лет были отчислены из университетов и колледжей по результатам проверок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
стипендия студенты
Военная подготовка для некоторых студентов станет обязательной
05 декабря 2025, 20:42
Ветрянка в колледже Ивано-Франковска: часть студентов на дистанционке
04 декабря 2025, 09:57
Во Львове 5 подростков избили пассажирку трамвая: полиция открыла дело
12 ноября 2025, 21:34
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В Лос-Анджелесе объявили номинантов 83-й премии "Золотой глобус"
08 декабря 2025, 21:45
ВАКС назначил залог для помощника нардепки Скороход: какая сумма
08 декабря 2025, 21:35
Цены на сырье бьют рекорды: в Украине будет меньше ягод зимой
08 декабря 2025, 21:30
ЕС планирует принять Украину до 2030 года, что может привести к войне с РФ, — Орбан
08 декабря 2025, 21:20
Сделал замечание: во Львовской области водитель получил удар ножом от пьяного пешехода
08 декабря 2025, 21:20
Украина передаст США свой взгляд на мирный план и гарантии безопасности, — Зеленский
08 декабря 2025, 21:10
В Украине могут ввести вознаграждения за разоблачение крупных коррупционных преступлений
08 декабря 2025, 20:56
В Ровенской области мужчина избивал тещу и жестоко издевался
08 декабря 2025, 20:55
В Чернигове 10-летний мальчик упал в технический колодец
08 декабря 2025, 20:46
Пса, покусавшего полицейских, отпустили домой: что с его хозяином
08 декабря 2025, 20:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »