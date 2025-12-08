В Украине вдвое вырастут стипендии для студентов: когда это произойдет

С 1 сентября 2026 года академические и именные стипендии для студентов высших и профессиональных высших учебных заведений в Украине вырастут вдвое

Соответствующие нормы предусмотрены в Государственном бюджете на 2026 год, сообщает Министерство финансов Украины, передает RegioNews.

В бюджете заложено 6,6 млрд грн на выплату стипендий, что на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Для студентов заведений высшего образования повышение предполагает:

стипендия президента Украины: 10 000 20 000 грн/месяц;

стипендия Верховной Рады Украины: 4400 8800 грн;

стипендия Кабинета министров Украины: 4000 8000 грн;

минимальная академическая стипендия: 2000 4000 грн;

повышенная академическая (за особые успехи): 2910 5820 грн;

стипендия по отраслевому принципу: 2550 5100 грн;

повышенная стипендия по отраслевому принципу: 3710 7420 грн.

Студенты заведений профессионального высшего образования (колледжей) также получат повышенные выплаты:

стипендия президента Украины: 7600 15200 грн;

стипендия Верховной Рады Украины: 3320 6640 грн;

минимальная академическая стипендия: 1510 3020 грн;

повышенная академическая: 2197 4394 грн;

стипендия по отраслевому принципу: 1930 3860 грн;

повышенная стипендия по отраслевому принципу: 2809 5618 грн.

В Минфине подчеркнули, что рост стипендий является шагом государства для поддержки молодежи, развития человеческого капитала и стимулирования качественного образования в Украине.

8 декабря председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о государственном бюджете на 2026 год, направленный на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, 50 тысяч студентов-мужчин старше 25 лет были отчислены из университетов и колледжей по результатам проверок.