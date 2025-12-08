На Закарпатье задержали иностранца: он направлялся в Украину по железнодорожному пути

Пограничники Чопского отряда задержали на грузовом железнодорожном пункте пропуска «Саловка» мужчину, который в темноте двигался по путям в направлении Украины

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, передает RegioNews.

Задержанный не имел документов и почти не имел вещей. Он представился гражданином Венгрии и заявил, что работает сварщиком.

По его словам, он прибыл в пограничное село Еперешке якобы для трудоустройства, но, передвигаясь по местности, потерял ориентацию и случайно оказался на железнодорожном пути, направляясь в сторону Украины.

Правонарушителя задержали для установления личности и составления административно-процессуальных документов. Его привлекут к ответственности за незаконное пересечение государственной границы по ч.1 ст.204-1 КУоАП.

Как сообщалось, в начале декабря двоих жителей Закарпатья задержали за переправку лиц через границу. Свои "услуги" они оценили в 7 тысяч долларов.