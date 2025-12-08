19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2025, 19:28

На Закарпатье задержали иностранца: он направлялся в Украину по железнодорожному пути

08 декабря 2025, 19:28
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Пограничники Чопского отряда задержали на грузовом железнодорожном пункте пропуска «Саловка» мужчину, который в темноте двигался по путям в направлении Украины

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, передает RegioNews.

Задержанный не имел документов и почти не имел вещей. Он представился гражданином Венгрии и заявил, что работает сварщиком.

По его словам, он прибыл в пограничное село Еперешке якобы для трудоустройства, но, передвигаясь по местности, потерял ориентацию и случайно оказался на железнодорожном пути, направляясь в сторону Украины.

Правонарушителя задержали для установления личности и составления административно-процессуальных документов. Его привлекут к ответственности за незаконное пересечение государственной границы по ч.1 ст.204-1 КУоАП.

Как сообщалось, в начале декабря двоих жителей Закарпатья задержали за переправку лиц через границу. Свои "услуги" они оценили в 7 тысяч долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье ГПСУ иностранец
В Сумской области пограничники уничтожили более 40 российских БпЛА
08 декабря 2025, 16:15
Украинские пограничники завоевали "золото" на чемпионате Европы по гиревому спорту
08 декабря 2025, 13:09
Вспышка гепатита А на Закарпатье: карантин в Хустской общине смягчили
08 декабря 2025, 10:22
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Хотела купить инвертор: аферисты украли у жительницы Буковины десятки тысяч гривен
08 декабря 2025, 21:55
В Лос-Анджелесе объявили номинантов 83-й премии "Золотой глобус"
08 декабря 2025, 21:45
ВАКС назначил залог для помощника нардепки Скороход: какая сумма
08 декабря 2025, 21:35
Цены на сырье бьют рекорды: в Украине будет меньше ягод зимой
08 декабря 2025, 21:30
ЕС планирует принять Украину до 2030 года, что может привести к войне с РФ, — Орбан
08 декабря 2025, 21:20
Сделал замечание: во Львовской области водитель получил удар ножом от пьяного пешехода
08 декабря 2025, 21:20
Украина передаст США свой взгляд на мирный план и гарантии безопасности, — Зеленский
08 декабря 2025, 21:10
В Украине могут ввести вознаграждения за разоблачение крупных коррупционных преступлений
08 декабря 2025, 20:56
В Ровенской области мужчина избивал тещу и жестоко издевался
08 декабря 2025, 20:55
В Чернигове 10-летний мальчик упал в технический колодец
08 декабря 2025, 20:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »