19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08 декабря 2025, 18:13

Блогершу из Черновцов приговорили к 5 годам за публикацию видео про ВСУ

08 декабря 2025, 18:13
Фото: Офис Генерального прокурора
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Блогершу из Черновцов приговорили к 5 годам лишения свободы за разглашение места дислокации украинских военных. Во время онлайн-трансляции летом 2023 года она озвучила координаты подразделения ВСУ и показала элементы местности, которые позволяли точно определить локацию военных. Несмотря на предупреждения военных прекратить съемку, женщина продолжила трансляцию и впоследствии опубликовала видео на YouTube и TikTok без изменений.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора и Черновицкой областной прокуратуры подтвердили законность обвинительного приговора во всех инстанциях. Верховный Суд согласился с доводами обвинения и оставил приговор без изменений. Таким образом, решение суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Согласно данным следствия, действия блогера квалифицируются по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за разглашение сведений о расположении подразделений Вооруженных сил. Правоохранители подчеркивают, что публикация такой информации могла поставить под угрозу жизнь и безопасность военнослужащих.

Подобные случаи становятся предупреждением для других пользователей соцсетей: любое распространение данных о расположении подразделений ВСУ может караться реальными сроками заключения. В то же время органы правопорядка отмечают важность соблюдения правил безопасности во время публикаций в открытом доступе, особенно в условиях военного положения.

Напомним, в Киеве с начала года правоохранители оштрафовали более 10 блогеров за незаконное использование полицейской формы для создания провокационного контента в соцсетях. Псевдополицейские снимали скандальные видеоролики ради лайков и хайпа, не осознавая, что за такое нарушение им грозят штрафы до 34 тысяч гривен.

Черновцы ВСУ видео блогер Трансляция
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
