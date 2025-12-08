Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Блогершу из Черновцов приговорили к 5 годам лишения свободы за разглашение места дислокации украинских военных. Во время онлайн-трансляции летом 2023 года она озвучила координаты подразделения ВСУ и показала элементы местности, которые позволяли точно определить локацию военных. Несмотря на предупреждения военных прекратить съемку, женщина продолжила трансляцию и впоследствии опубликовала видео на YouTube и TikTok без изменений.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора и Черновицкой областной прокуратуры подтвердили законность обвинительного приговора во всех инстанциях. Верховный Суд согласился с доводами обвинения и оставил приговор без изменений. Таким образом, решение суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Согласно данным следствия, действия блогера квалифицируются по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за разглашение сведений о расположении подразделений Вооруженных сил. Правоохранители подчеркивают, что публикация такой информации могла поставить под угрозу жизнь и безопасность военнослужащих.

Подобные случаи становятся предупреждением для других пользователей соцсетей: любое распространение данных о расположении подразделений ВСУ может караться реальными сроками заключения. В то же время органы правопорядка отмечают важность соблюдения правил безопасности во время публикаций в открытом доступе, особенно в условиях военного положения.

Напомним, в Киеве с начала года правоохранители оштрафовали более 10 блогеров за незаконное использование полицейской формы для создания провокационного контента в соцсетях. Псевдополицейские снимали скандальные видеоролики ради лайков и хайпа, не осознавая, что за такое нарушение им грозят штрафы до 34 тысяч гривен.