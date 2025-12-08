19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2025, 19:16

Жительница Ивано-Франковска поранила ножом двоих прохожих – женщину и 9-летнего ребенка: ей сообщено о подозрении

08 декабря 2025, 19:16
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Полиция Ивано-Франковска задержала женщину, совершившую нападение с ножом на прохожих в спальном районе города

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Ивано-Франковске полиция сообщила о подозрении 41-летней женщине, совершившей нападение на прохожих с ножом. Инцидент произошел 7 декабря около 14:00 на улице Василия Стуса в спальном районе города. На место выехали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.

Женщину задержали на месте происшествия

Согласно данным правоохранителей, женщина, руководствуясь мотивами неуважения к обществу, грубо нарушила общественный порядок и нанесла ножевые ранения двум случайным прохожим. Пострадали 45-летняя женщина и 9-летний ребенок. Обоих доставили в больницу, на данный момент госпитализирован несовершеннолетний.

Правонарушительницу задержали на месте происшествия и доставили в Ивано-Франковское районное управление полиции. Она раньше не имела судимостей и отказалась от предоставления показаний. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

Полиция изъяла доказательства для экспертизы

Следователи сообщили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы женщины. Ей грозит до 7 лет заключения.

Ранее сообщалось, на Оболони пьяный 40-летний киевлянин с ножом нападал на прохожих, повредил автомобиль и сломал руку мужчине из пары супругов, которая просто проходила мимо.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковск хулиганство нападение ребенок пострадавшие ножевое ранение женщина
Враг нанес удар по райцентру и громадам Никопольщины: пострадали 67-летний мужчина и 61-летняя женщина
08 декабря 2025, 18:42
Во Львовской области 4 мужчин напали на артистов ансамбля "Гуцулия" – подробности
08 декабря 2025, 18:28
Во Львовской области столкнулись фура и микроавтобус: девять травмированных
08 декабря 2025, 09:42
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В Лос-Анджелесе объявили номинантов 83-й премии "Золотой глобус"
08 декабря 2025, 21:45
ВАКС назначил залог для помощника нардепки Скороход: какая сумма
08 декабря 2025, 21:35
Цены на сырье бьют рекорды: в Украине будет меньше ягод зимой
08 декабря 2025, 21:30
ЕС планирует принять Украину до 2030 года, что может привести к войне с РФ, — Орбан
08 декабря 2025, 21:20
Сделал замечание: во Львовской области водитель получил удар ножом от пьяного пешехода
08 декабря 2025, 21:20
Украина передаст США свой взгляд на мирный план и гарантии безопасности, — Зеленский
08 декабря 2025, 21:10
В Украине могут ввести вознаграждения за разоблачение крупных коррупционных преступлений
08 декабря 2025, 20:56
В Ровенской области мужчина избивал тещу и жестоко издевался
08 декабря 2025, 20:55
В Чернигове 10-летний мальчик упал в технический колодец
08 декабря 2025, 20:46
Пса, покусавшего полицейских, отпустили домой: что с его хозяином
08 декабря 2025, 20:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »