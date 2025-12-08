Фото: Национальная полиция Украины

Полиция Ивано-Франковска задержала женщину, совершившую нападение с ножом на прохожих в спальном районе города

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Ивано-Франковске полиция сообщила о подозрении 41-летней женщине, совершившей нападение на прохожих с ножом. Инцидент произошел 7 декабря около 14:00 на улице Василия Стуса в спальном районе города. На место выехали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.

Женщину задержали на месте происшествия

Согласно данным правоохранителей, женщина, руководствуясь мотивами неуважения к обществу, грубо нарушила общественный порядок и нанесла ножевые ранения двум случайным прохожим. Пострадали 45-летняя женщина и 9-летний ребенок. Обоих доставили в больницу, на данный момент госпитализирован несовершеннолетний.

Правонарушительницу задержали на месте происшествия и доставили в Ивано-Франковское районное управление полиции. Она раньше не имела судимостей и отказалась от предоставления показаний. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

Полиция изъяла доказательства для экспертизы

Следователи сообщили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы женщины. Ей грозит до 7 лет заключения.

