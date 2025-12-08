Фото: из открытых источников

Полиция установила четырех участников нападения на артистов ансамбля "Гуцулия", трое из которых уже под следствием

Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

Четыре молодых человека совершили нападение на артистов ансамбля "Гуцулия". Среди подозреваемых двое – 21-летние, а также еще двое юношей – 17 и 18 лет. Трем уже сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц, а четвертый пока скрывается, поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу.

Одному из подозреваемых суд избрал круглосуточный домашний арест. Аналогичное ходатайство относительно других участников инцидента подано в суд по инициативе полиции. Действия работников Управления полиции охраны, прибывших на место происшествия, проверяет в настоящее время Главная инспекция Нацполиции. Ожидается официальное заключение служебного расследования, которое определит дальнейшие решения руководства.

Министр подчеркнул, что нападение на людей является преступлением и не имеет оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Он подчеркнул, что каждый, кто избирает путь насилия, будет нести ответственность по закону.

Правоохранители продолжают следствие и призывают свидетелей предоставить любую полезную информацию, которая поможет установить все обстоятельства инцидента и привлечь виновных к ответственности.

