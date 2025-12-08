19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08 декабря 2025, 18:28

Во Львовской области 4 мужчин напали на артистов ансамбля "Гуцулия" – подробности

08 декабря 2025, 18:28
Фото: из открытых источников
Полиция установила четырех участников нападения на артистов ансамбля "Гуцулия", трое из которых уже под следствием

Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

Четыре молодых человека совершили нападение на артистов ансамбля "Гуцулия". Среди подозреваемых двое – 21-летние, а также еще двое юношей – 17 и 18 лет. Трем уже сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц, а четвертый пока скрывается, поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу.

Одному из подозреваемых суд избрал круглосуточный домашний арест. Аналогичное ходатайство относительно других участников инцидента подано в суд по инициативе полиции. Действия работников Управления полиции охраны, прибывших на место происшествия, проверяет в настоящее время Главная инспекция Нацполиции. Ожидается официальное заключение служебного расследования, которое определит дальнейшие решения руководства.

Министр подчеркнул, что нападение на людей является преступлением и не имеет оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Он подчеркнул, что каждый, кто избирает путь насилия, будет нести ответственность по закону.

Правоохранители продолжают следствие и призывают свидетелей предоставить любую полезную информацию, которая поможет установить все обстоятельства инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, 7 декабря на 39 году жизни ушел из жизни Михаил Клименко – фронтмен группы ADAM, длительно боровшийся с туберкулезным менингитом и находившийся в коме. Артист, известный благодаря хитам "Медленно" и "Ау Ау", оставил после себя наследие, которое продолжает волновать сердца поклонников украинского рока.

Во Львовской области на АЗС жестоко избили артистов ансамбля "Гуцулия"
08 декабря 2025, 09:39
В Ивано-Франковске женщина с ножом напала на прохожих
07 декабря 2025, 20:15
Смертельное ДТП в Ровенской области: 73-летний мужчина скончался после наезда "Москвича"
05 декабря 2025, 19:29
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В Лос-Анджелесе объявили номинантов 83-й премии "Золотой глобус"
08 декабря 2025, 21:45
ВАКС назначил залог для помощника нардепки Скороход: какая сумма
08 декабря 2025, 21:35
Цены на сырье бьют рекорды: в Украине будет меньше ягод зимой
08 декабря 2025, 21:30
ЕС планирует принять Украину до 2030 года, что может привести к войне с РФ, — Орбан
08 декабря 2025, 21:20
Сделал замечание: во Львовской области водитель получил удар ножом от пьяного пешехода
08 декабря 2025, 21:20
Украина передаст США свой взгляд на мирный план и гарантии безопасности, — Зеленский
08 декабря 2025, 21:10
В Украине могут ввести вознаграждения за разоблачение крупных коррупционных преступлений
08 декабря 2025, 20:56
В Ровенской области мужчина избивал тещу и жестоко издевался
08 декабря 2025, 20:55
В Чернигове 10-летний мальчик упал в технический колодец
08 декабря 2025, 20:46
Пса, покусавшего полицейских, отпустили домой: что с его хозяином
08 декабря 2025, 20:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
