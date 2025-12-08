Отключение света по всей Украине: в Укрэнерго назвали графики на 9 декабря

Иллюстративное фото

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Согласно сообщению энергетиков, время и объем ограничений 9 декабря будут такими:

Графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 (объемом от 2 до 4 очередей);

Графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59 (для промышленных потребителей).

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призывают энергетики.

Напомним, в следующем году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. Это связано с восстановлением энергетической инфраструктуры.