Отключение света по всей Украине: в Укрэнерго назвали графики на 9 декабря
В Украине во вторник, 9 декабря, продолжаются ограничения электроэнергии. Причиной являются последствия российских ударов
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
Согласно сообщению энергетиков, время и объем ограничений 9 декабря будут такими:
- Графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 (объемом от 2 до 4 очередей);
- Графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59 (для промышленных потребителей).
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призывают энергетики.
Напомним, в следующем году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. Это связано с восстановлением энергетической инфраструктуры.
