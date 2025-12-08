Кабмин упростил бронирование военнообязанных для критически важных предприятий

Фото: Центр правовой помощи

Кабмин изменил правила бронирования военнообязанных, чтобы критически важные предприятия скорее могли защищать своих работников и продолжать работу

Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, сообщает RegioNews.

В частности, отменен 72-часовой срок для проверки списков работников, поданных на бронирование. Это означает, что решения будут теперь приниматься быстрее, пояснили в ведомстве.

Одним из ключевых новшеств является возможность бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса сроком на 45 календарных дней. В этот период работник может устранить нарушение правил военного учета, а компания не потеряет ценного специалиста.

Новые правила вступают в силу с даты официального опубликования постановления Кабмина.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий временно бронировать военнообязанных на предприятиях критической инфраструктуры и оборонных заводах во время военного положения.