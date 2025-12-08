Почти все услуги ТЦК можно получить онлайн

иллюстративное фото: из открытых источников

Около 95% всех услуг ТЦК были переведены в онлайн-формат

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на полях Defence Digital Forum, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, было продлено почти миллион отсрочок онлайн, а разгрузка ТЦК позволила больше сфокусироваться на процессе мобилизации.

"Последние месяцы, как мы видим, показывают процесс мобилизации более эффективно, чем то, что было до этого", – отметил министр.

Как сообщалось, популярное приложение Резерв+ будет информировать об отправке повестки. Получать такие уведомления можно будет по желанию, дав предварительное согласие на это.