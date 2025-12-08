У документах в "Резерв+" з'являться фото їхніх власників: коли це станеться

У найближчі дні Кабінет міністрів затвердить єдину форму військово-облікового документа в застосунку «Резерв+». У документі з’явиться фото його власника, що унеможливить використання документа іншими особами

Про це повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестов на Digital Defence Forum, передає RegioNews.

За його словами, уніфікований документ буде доступний у "Резерв+" у звичному для користувачів форматі, а також його можна буде згенерувати через портал "Дія”. Він міститиме QR-код для швидкої перевірки дійсності.

Берестовий підкреслив, що наявність фотографії є обов’язковою, адже вона дозволить ідентифікувати власника та виключить можливість підміни докуменів.

Нагадаємо, Міноборони розширило функції "Резерв+". Тепер заявку на відстрочку від мобілізації онлайн можуть подати батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо другий із батьків помер або позбавлений батьківських прав.

Також із 1 листопада в Україні діють оновлені правила оформлення та продовження відстрочок. Частину з них продовжуватимуть автоматично, а більшість заяв можна подати через "Резерв+" або у ЦНАП. Громадяни, які не користуються смартфоном чи мають тільки паперові документи, зможуть оформити заяву лише в ЦНАП — там документи відсканують та передадуть до ТЦК для ухвалення рішення.

Як повідомлялось, 50 тисяч студентів-чоловіків старше 25 років було відраховано з університетів та коледжів за результатами перевірок.