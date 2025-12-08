В Харькове с мужчины требовали 2 тысячи долларов за снятие с розыска ТЦК

Иллюстративное фото

В Харькове разоблачили мужчину, который требовал деньги за снятие с розыска ТЦК. Теперь ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

34-летний житель Харькова предложил знакомому помощь в уклонении от мобилизации. Он пообещал повлиять на одного из должностных лиц ТЦК, чтобы "клиента" сняли с розыска. За это он просил 2 тысячи долларов.

После следующей встречи злоумышленник получил 2 тысячи долларов. Когда он понял, что его ищут, он стал скрываться от следствия. Однако стражи порядка его задержали и объявили о подозрении. Теперь его отправили под стражу.

"При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова ему поставлено в известность о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совмещенном с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

