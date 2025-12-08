17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08:14  08 декабря
В Винницкой области столкнулись два автомобиля: один из водителей погиб
08 декабря 2025, 16:30

В Харькове с мужчины требовали 2 тысячи долларов за снятие с розыска ТЦК

08 декабря 2025, 16:30
Иллюстративное фото
В Харькове разоблачили мужчину, который требовал деньги за снятие с розыска ТЦК. Теперь ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

34-летний житель Харькова предложил знакомому помощь в уклонении от мобилизации. Он пообещал повлиять на одного из должностных лиц ТЦК, чтобы "клиента" сняли с розыска. За это он просил 2 тысячи долларов.

После следующей встречи злоумышленник получил 2 тысячи долларов. Когда он понял, что его ищут, он стал скрываться от следствия. Однако стражи порядка его задержали и объявили о подозрении. Теперь его отправили под стражу.

"При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова ему поставлено в известность о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совмещенном с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.

ТЦК уклонение от мобилизации Харьковская область
