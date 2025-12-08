В Винницкой области произошли пожары: горели дома и дрова, которые люди заготовили на зиму
Пять раз за ночь подразделения ГСЧС выезжали на ликвидацию произошедших в Винницкой области пожаров
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в регионе, передает RegioNews.
В поселке Томашполь спасатели потушили пожар в хозяйственном сооружении, вызванный коротким замыканием электросети. Такая же причина привела к возгоранию гаража в Жмеринке, которое оперативно ликвидировали чрезвычайники.
В Суповке Копайгородской общины огнеборцы обуздали пожар в жилом доме — там возгорание возникло из-за неисправности печного отопления.
В городе Ильинке неосторожное обращение с огнем неустановленного привело к пожару в хозяйственном здании. Огонь успел уничтожить дрова, которые владельцы заготовили на зиму, однако спасатели быстро локализовали пламя.
Под утро чрезвычайники потушили еще один пожар — в частном жилом доме в Погребище. По предварительным данным, причина возгорания – человеческая халатность.
Все пожары удалось ликвидировать без пострадавших.
