Пять раз за ночь подразделения ГСЧС выезжали на ликвидацию произошедших в Винницкой области пожаров

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в регионе, передает RegioNews.

В поселке Томашполь спасатели потушили пожар в хозяйственном сооружении, вызванный коротким замыканием электросети. Такая же причина привела к возгоранию гаража в Жмеринке, которое оперативно ликвидировали чрезвычайники.

В Суповке Копайгородской общины огнеборцы обуздали пожар в жилом доме — там возгорание возникло из-за неисправности печного отопления.

В городе Ильинке неосторожное обращение с огнем неустановленного привело к пожару в хозяйственном здании. Огонь успел уничтожить дрова, которые владельцы заготовили на зиму, однако спасатели быстро локализовали пламя.

Под утро чрезвычайники потушили еще один пожар — в частном жилом доме в Погребище. По предварительным данным, причина возгорания – человеческая халатность.

Все пожары удалось ликвидировать без пострадавших.

