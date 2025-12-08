19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2025, 18:51

В Винницкой области произошли пожары: горели дома и дрова, которые люди заготовили на зиму

08 декабря 2025, 18:51
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Пять раз за ночь подразделения ГСЧС выезжали на ликвидацию произошедших в Винницкой области пожаров

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в регионе, передает RegioNews.

В поселке Томашполь спасатели потушили пожар в хозяйственном сооружении, вызванный коротким замыканием электросети. Такая же причина привела к возгоранию гаража в Жмеринке, которое оперативно ликвидировали чрезвычайники.

В Суповке Копайгородской общины огнеборцы обуздали пожар в жилом доме — там возгорание возникло из-за неисправности печного отопления.

В городе Ильинке неосторожное обращение с огнем неустановленного привело к пожару в хозяйственном здании. Огонь успел уничтожить дрова, которые владельцы заготовили на зиму, однако спасатели быстро локализовали пламя.

Под утро чрезвычайники потушили еще один пожар — в частном жилом доме в Погребище. По предварительным данным, причина возгорания – человеческая халатность.

Все пожары удалось ликвидировать без пострадавших.

Напомним, в Киеве в жилом комплексе "Софиевская Сфера" возник пожар в одной из квартир. На месте работали спасатели ГСЧС и медики.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар Винницкая область
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Хотела купить инвертор: аферисты украли у жительницы Буковины десятки тысяч гривен
08 декабря 2025, 21:55
В Лос-Анджелесе объявили номинантов 83-й премии "Золотой глобус"
08 декабря 2025, 21:45
ВАКС назначил залог для помощника нардепки Скороход: какая сумма
08 декабря 2025, 21:35
Цены на сырье бьют рекорды: в Украине будет меньше ягод зимой
08 декабря 2025, 21:30
ЕС планирует принять Украину до 2030 года, что может привести к войне с РФ, — Орбан
08 декабря 2025, 21:20
Сделал замечание: во Львовской области водитель получил удар ножом от пьяного пешехода
08 декабря 2025, 21:20
Украина передаст США свой взгляд на мирный план и гарантии безопасности, — Зеленский
08 декабря 2025, 21:10
В Украине могут ввести вознаграждения за разоблачение крупных коррупционных преступлений
08 декабря 2025, 20:56
В Ровенской области мужчина избивал тещу и жестоко издевался
08 декабря 2025, 20:55
В Чернигове 10-летний мальчик упал в технический колодец
08 декабря 2025, 20:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »