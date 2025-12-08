В Украине появится 7 тысяч цифровых офицеров
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
По словам главы Минобороны Дениса Шмыгаля, более 7 тысяч цифровых офицеров будут действовать синхронно, "будут прививать цифровую культуру в каждом подразделении".
Министр отметил, что такие люди уже работают на местах и объединят их в единую сеть. Они обеспечат большую скорость и результативность цифровизации войск.
"Данные лица должны иметь соответствующие IT-знания. От командиров будет зависеть, кого назначат на эти должности", – добавил Шмигаль.
Напомним, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что почти все услуги ТЦК можно получить онлайн.
