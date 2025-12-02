Атаки РФ по энергетике: частично обесточены четыре области

Иллюстративное фото: "Укрэнерго"

По состоянию на 2 декабря в результате новых российских атак часть потребителей в четырех областях Украины остаются без электроснабжения

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает RegioNews.

В компании отмечают, что из-за ударов по энергообъектам обесточивания зафиксированы в Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация безопасности. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования и вернуть электроснабжение всем абонентам.

Также сообщается, что по состоянию на 9:30 утра вторник потребление электроэнергии было на 2% выше, чем накануне. Это связано с понижением температуры воздуха и сплошной облачностью, которая уменьшает эффективность бытовых солнечных электростанций.

В "Укрэнерго" просят ограничить использование мощных электроприборов и по возможности переносить энергоемкие процессы на ночные часы.

Напомним, в ночь на 2 декабря враг атаковал Украину 62 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 35 из них –"шахеды". Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 8 локациях.