11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
10:15  02 декабря
В Одессе на кладбище мужчина сломал 86 надгробий: дело передали в суд
07:26  02 декабря
В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку
02 декабря 2025, 11:33

Атаки РФ по энергетике: частично обесточены четыре области

02 декабря 2025, 11:33
Иллюстративное фото: "Укрэнерго"
По состоянию на 2 декабря в результате новых российских атак часть потребителей в четырех областях Украины остаются без электроснабжения

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает RegioNews.

В компании отмечают, что из-за ударов по энергообъектам обесточивания зафиксированы в Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация безопасности. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования и вернуть электроснабжение всем абонентам.

Также сообщается, что по состоянию на 9:30 утра вторник потребление электроэнергии было на 2% выше, чем накануне. Это связано с понижением температуры воздуха и сплошной облачностью, которая уменьшает эффективность бытовых солнечных электростанций.

В "Укрэнерго" просят ограничить использование мощных электроприборов и по возможности переносить энергоемкие процессы на ночные часы.

Напомним, в ночь на 2 декабря враг атаковал Украину 62 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 35 из них –"шахеды". Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 8 локациях. Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 8 локациях.

Удар по Киеву 29 ноября: в больнице скончался пострадавший в результате обстрела
02 декабря 2025, 09:05
Россияне запустили по Украине 62 дрона: ПВО обезвредила 39 БпЛА
02 декабря 2025, 08:53
Россияне массированно атаковали "шахедами" юг Одесщины: поврежден энергообъект
02 декабря 2025, 08:43
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
На Покровском направлении российские бойцы грабят погибших товарищей – партизаны
02 декабря 2025, 12:59
Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении
02 декабря 2025, 12:52
Снимал "порчу" через соцсети: в Киеве будут судить псевдо-мольфара
02 декабря 2025, 12:47
В Херсонской области российский снаряд попал в дом: подробности
02 декабря 2025, 12:28
Под крики "Правительство вон!" фракция "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну ВР
02 декабря 2025, 12:15
Коррупция в "Энергоатоме": задержан топ-чиновник за хищение 18,6 млн грн
02 декабря 2025, 11:57
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 11:29
Во Львовской области столкнулись легковушки: трое пострадавших
02 декабря 2025, 11:14
На Прикарпатье чиновник ТЦК жестоко избил военнообязанного: детали инцидента
02 декабря 2025, 10:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
