18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
15:35  27 ноября
В Одесской области пограничники задержали пятерых незаконных туристов
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
27 ноября 2025, 16:32

Стало известно, в каких регионах самая плохая ситуация с электроснабжением

27 ноября 2025, 16:32
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В большинстве украинских регионов тяжелая ситуация со светом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире "Мы - Украина".

По его словам, самая сложная ситуация в регионах прифронтовых, в том числе в Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области.

Именно перечисленные регионы больше всего страдают от российских атак. Оккупанты применяют там не только ракеты и ударные дроны, но и другие атакующие средства.

"И в тех условиях, в которых работают ремонтные бригады в этих областях - условия работы самые тяжелые, потому что ситуация с безопасностью там самая плохая", - подытожил он.

Ранее мы сообщали о том, как выключить свет в Украине 27 ноября. Украинцев призывали пользоваться электроприборами экономно в периоды, когда есть электроснабжение.

электроэнергия экономика регионы свет отключения света
