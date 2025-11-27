Стало известно, в каких регионах самая плохая ситуация с электроснабжением

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире "Мы - Украина".

По его словам, самая сложная ситуация в регионах прифронтовых, в том числе в Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области.

Именно перечисленные регионы больше всего страдают от российских атак. Оккупанты применяют там не только ракеты и ударные дроны, но и другие атакующие средства.

"И в тех условиях, в которых работают ремонтные бригады в этих областях - условия работы самые тяжелые, потому что ситуация с безопасностью там самая плохая", - подытожил он.

