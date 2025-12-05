Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 6 грудня

Ілюстративне фото

В Україні на тлі російських атак продовжуються обмеження електроенергії. Українці попередили, якими будуть графіки у суботу, 6 грудня

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Згідно з повідомленням енергетиків, 6 грудня в усіх регіонах України будуть такі обмеження:

Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - попередили в Укренерго.

Нагадаємо, влада України працює над тим, щоб найближчими днями скоротити відключення електроенергії для громад та критичної інфраструктури. Про це заявили у Кабміні.