21 ноября 2025, 19:25

Сокращение отключений электроэнергии ожидается в ближайшие дни, – Свириденко

21 ноября 2025, 19:25
Фото: Телеграмм/Юлия Свириденко
Власти Украины работают над тем, чтобы в ближайшие дни сократить отключение электроэнергии для громад и критической инфраструктуры

Об этом пишет премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает RegioNews.

Премьер Украины Юлия Свириденко сообщила об ожидаемом сокращении отключений электроснабжения в ближайшие дни. Она отметила, что поставила соответствующие задачи правительственным структурам и региональным руководителям.

Премьер Юлия Свириденко провела совещание по энергоснабжению

По ее словам, в совещании приняли участие вице-премьер Алексей Кулеба, исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов, заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Никита и глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Вместе с председателями областных военных администраций они обсудили стабилизацию энергоснабжения для пострадавших от российских обстрелов громад.

Во время встречи были заслушаны доклады по обеспечению светом и теплом жителей и критической инфраструктуры на местах. Кроме того, участники совещания рассматривали возможные пути сокращения продолжительности отключения электроэнергии, чтобы минимизировать неудобства для людей.

Премьер подчеркнула, что соответствующие задачи уже предоставлены министерствам, энергокомпаниям и руководителям областных администраций. По ее прогнозам, это позволит снизить ограничение электроснабжения в ближайшие дни и улучшить стабильность работы энергосистемы.

Ранее сообщалось, в ближайшие дни проблема с отключениями света в Украине не исчезнет – журналисты со ссылкой на источники в энергосекторе предупредили о длительном кризисе из-за нехватки генерации и разрушения сетей.

