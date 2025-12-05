17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
05 грудня 2025, 19:59

В Україні спростили продовження відстрочок для окремих категорій

05 грудня 2025, 19:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Уряд спростив автоматичне продовження відстрочок для окремих категорій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

"Уточнено перелік документів, які необхідно надати, щоб забезпечити автоматичне продовження відстрочок для військовозобов’язаних, які здійснюють опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, передбачено можливість надання ІПН особи, за якою здійснюється опіка, піклування, постійний догляд або утримання.

Завдяки цьому відстрочка для опікунів продовжуватиметься автоматично.

Нагадаємо, у Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи. Про це повідомили у Міноборони.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
