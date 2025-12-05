В Україні спростили продовження відстрочок для окремих категорій

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

"Уточнено перелік документів, які необхідно надати, щоб забезпечити автоматичне продовження відстрочок для військовозобов’язаних, які здійснюють опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, передбачено можливість надання ІПН особи, за якою здійснюється опіка, піклування, постійний догляд або утримання.

Завдяки цьому відстрочка для опікунів продовжуватиметься автоматично.

Нагадаємо, у Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи. Про це повідомили у Міноборони.