Мария Берлинская украинский военный волонтер и защитник прав женщин
05 декабря 2025, 19:51

Войны никогда не начинаются в окопах. Войны начинаются и заканчиваются в головах

05 декабря 2025, 19:51
Ни для кого не секрет, что Россия ведет против Украины активную информационную войну. Суть этой войны расколот общую идентичность гражданской нации, идентичность "Я украинец"
Ни для кого не секрет, что Россия ведет против Украины активную информационную войну. Суть этой войны расколот общую идентичность гражданской нации, идентичность "Я украинец"
иллюстративное фото: из открытых источников
Разорвать ментальное полотно ощущения родства из-за классовых, религиозных, политических, региональных и других противоречий. Противопоставить нас друг другу – именно поэтому одиночные видео "бусификации" разгоняются россиянами на миллионы просмотров. Разрушить и деприоритизировать украинскую идентичность для того, чтобы сшить заново уже под идентичностью "Мы братские народы, я русский".

Россия образца 2025 года – это территория с феодально-мафиозным управлением. А постоянное расширение и демонстрация силы является основным условием сохранения централизации власти в руках нескольких сот мафиозных боссов Кремля.

В целом человечество воюет всю свою историю, разными методами и на разных уровнях, преследуя преимущественно пополнение ресурсной базы одного племени за счет другого.

Мы воюем постоянно, однако в разных доменах – экономических, информационных, технологических, дипломатических, торговых, разведывательных, кибепространствах, терактах, похищении заложников, шпионских войнах и агентурных диверсиях.

Однако настоящей войной обычно принято считать только видимые домены войн – когда открыто идут танки и улетают ракеты. Однако войны никогда не начинаются в окопах.

Войны начинаются и заканчиваются у изголовья. Закончить войну можно убедив агрессора в необходимости остановиться, заставив отказаться от намерения дальнейших активных действий.

