Войны никогда не начинаются в окопах. Войны начинаются и заканчиваются в головах
Разорвать ментальное полотно ощущения родства из-за классовых, религиозных, политических, региональных и других противоречий. Противопоставить нас друг другу – именно поэтому одиночные видео "бусификации" разгоняются россиянами на миллионы просмотров. Разрушить и деприоритизировать украинскую идентичность для того, чтобы сшить заново уже под идентичностью "Мы братские народы, я русский".
Россия образца 2025 года – это территория с феодально-мафиозным управлением. А постоянное расширение и демонстрация силы является основным условием сохранения централизации власти в руках нескольких сот мафиозных боссов Кремля.
В целом человечество воюет всю свою историю, разными методами и на разных уровнях, преследуя преимущественно пополнение ресурсной базы одного племени за счет другого.
Мы воюем постоянно, однако в разных доменах – экономических, информационных, технологических, дипломатических, торговых, разведывательных, кибепространствах, терактах, похищении заложников, шпионских войнах и агентурных диверсиях.
Однако настоящей войной обычно принято считать только видимые домены войн – когда открыто идут танки и улетают ракеты. Однако войны никогда не начинаются в окопах.
Войны начинаются и заканчиваются у изголовья. Закончить войну можно убедив агрессора в необходимости остановиться, заставив отказаться от намерения дальнейших активных действий.