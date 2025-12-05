Фото: иллюстративное

Об этом сообщил Министр обороны Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

Документ, разработанный Министерством обороны во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского, уже направлен в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения. Инициатива призвана обновить подход к прохождению службы и урегулировать сроки контрактов.

Согласно проекту, новые контракты предлагаются для всех военных сил безопасности и обороны, в частности для Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других структур. Предусмотренные сроки службы варьируются от одного года до пяти лет. Также проект содержит норму о возможности получить 12-месячную отсрочку от мобилизации после завершения контракта, если он заключен на срок от двух до пяти лет.

Документом заложены и финансовые стимулы. Среди них ежегодные денежные бонусы, а также дополнительные ежемесячные выплаты для участвующих в боевых операциях. Новые условия смогут выбрать резервисты, военнообязанные по запасу и мобилизованные военнослужащие. Кроме того, предусмотрена возможность перезаключения действующих контрактов по обновленным правилам.

В Кабмине отмечают, что ожидают оперативного рассмотрения документа парламентом. По планам обновленная система контрактов может начать действовать уже в первом квартале 2026 года.

