05 декабря 2025, 18:08

Правительство одобрило новые контракты для военных: предлагают службу до 5 лет и годовые выплаты

05 декабря 2025, 18:08
Фото: иллюстративное
Правительство Украины утвердило законопроект, предусматривающий введение новой системы контрактов для военнослужащих

Об этом сообщил Министр обороны Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

Документ, разработанный Министерством обороны во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского, уже направлен в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения. Инициатива призвана обновить подход к прохождению службы и урегулировать сроки контрактов.

Согласно проекту, новые контракты предлагаются для всех военных сил безопасности и обороны, в частности для Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других структур. Предусмотренные сроки службы варьируются от одного года до пяти лет. Также проект содержит норму о возможности получить 12-месячную отсрочку от мобилизации после завершения контракта, если он заключен на срок от двух до пяти лет.

Документом заложены и финансовые стимулы. Среди них ежегодные денежные бонусы, а также дополнительные ежемесячные выплаты для участвующих в боевых операциях. Новые условия смогут выбрать резервисты, военнообязанные по запасу и мобилизованные военнослужащие. Кроме того, предусмотрена возможность перезаключения действующих контрактов по обновленным правилам.

В Кабмине отмечают, что ожидают оперативного рассмотрения документа парламентом. По планам обновленная система контрактов может начать действовать уже в первом квартале 2026 года.

Напоминаем, на Запорожском направлении в 5-й гвардейской армии РФ зафиксировали более шести тысяч случаев дезертирства, и эта цифра может быть значительно больше официальной. Новые обстоятельства могут свидетельствовать о еще более глубоких проблемах российских подразделений на этом отрезке фронта.

Кабмин Верховная Рада контрактная служба военнослужащие отсрочка
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
