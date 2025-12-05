Правительство одобрило новые контракты для военных: предлагают службу до 5 лет и годовые выплаты
Правительство Украины утвердило законопроект, предусматривающий введение новой системы контрактов для военнослужащих
Об этом сообщил Министр обороны Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.
Документ, разработанный Министерством обороны во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского, уже направлен в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения. Инициатива призвана обновить подход к прохождению службы и урегулировать сроки контрактов.
Согласно проекту, новые контракты предлагаются для всех военных сил безопасности и обороны, в частности для Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других структур. Предусмотренные сроки службы варьируются от одного года до пяти лет. Также проект содержит норму о возможности получить 12-месячную отсрочку от мобилизации после завершения контракта, если он заключен на срок от двух до пяти лет.
Документом заложены и финансовые стимулы. Среди них ежегодные денежные бонусы, а также дополнительные ежемесячные выплаты для участвующих в боевых операциях. Новые условия смогут выбрать резервисты, военнообязанные по запасу и мобилизованные военнослужащие. Кроме того, предусмотрена возможность перезаключения действующих контрактов по обновленным правилам.
В Кабмине отмечают, что ожидают оперативного рассмотрения документа парламентом. По планам обновленная система контрактов может начать действовать уже в первом квартале 2026 года.
