Полицейские призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги

иллюстративное фото: из открытых источников

Приближается период рождественско-новогодних праздников, и правоохранители напоминают гражданам о важности не забывать о собственной безопасности даже в праздничной атмосфере.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Правоохранители еще раз призывают ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги. Во время их объявления необходимо немедленно пройти в укрытие и находиться там до официального уведомления об отбое.

В полиции также отмечают: категорически запрещено снимать и публиковать фото или видео мест попаданий, работы сил противовоздушной обороны или передвижения военных. Распространение таких материалов может помочь врагу скорректировать повторные удары и представляет прямую угрозу жизни и безопасности людей.

"Не распространяйте непроверенную информацию в социальных сетях или мессенджерах – пользуйтесь только официальными источниками", – добавили правоохранители.

Как сообщалось, 5 декабря в Киеве зажгли огни на главной елке страны. Столица не тратила бюджетные средства на установку главного украшения, это произошло благодаря пожертвованиям меценатов, как и в прошлом году.