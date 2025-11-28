В Резерв+ теперь можно оформить еще один вид отсрочки
В приложении Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Услуга доступна, если военнообязанный – единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей.
"Пользователь может запросить непосредственно в приложении. Далее система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, и если основания подтверждаются – отсрочка предоставляется", – отметили в Минобороны.
Как сообщалось, у Резерв+ появится личное фото пользователя. В Минобороны уже объявило о старте тестирования функции.
В Минобороны заказали 5 тысяч китайских дронов на 777 млн грнВсе новости »
19 ноября 2025, 11:11Украинцы жалуются на действия ТЦК во время мобилизации: омбудсман получил около 5 тысяч обращений
05 ноября 2025, 12:46Скандальный киевский пункт ТЦК на ДВРЗ расформирован – нардеп
04 ноября 2025, 12:56
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Харькове в результате российских обстрелов пострадал ребенок
28 ноября 2025, 14:55В Черниговской области остановили мотоциклиста с рекордным уровнем алкоголя в крови
28 ноября 2025, 14:41В Днепре женщину судили из-за заработка на вебкам: чем все завершилось
28 ноября 2025, 14:40На Харьковщине дрон попал в авто: 74-летний мужчина погиб на месте
28 ноября 2025, 14:16В ЕС отреагировали на обыски у руководителя ОП Андрея Ермака
28 ноября 2025, 14:12В Тернополе опознали тело 73-летнего мужчины: подтвержденных погибших – 35
28 ноября 2025, 13:39Слабое звено в переговорах: как репутация влияет на безопасность государства
28 ноября 2025, 13:27В Тернопольской области мужчина погиб, когда его придавила собственная машина
28 ноября 2025, 13:23НАБУ готовит подозрение главе ОП Ермаку: Зеленского предупредили – СМИ
28 ноября 2025, 13:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского