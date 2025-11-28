В Резерв+ теперь можно оформить еще один вид отсрочки

фото: tsn.ua

В приложении Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Услуга доступна, если военнообязанный – единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей.

"Пользователь может запросить непосредственно в приложении. Далее система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, и если основания подтверждаются – отсрочка предоставляется", – отметили в Минобороны.

Как сообщалось, у Резерв+ появится личное фото пользователя. В Минобороны уже объявило о старте тестирования функции.