Україна повернула ще 18 дітей з окупації, наймолодшому – лише 2 роки

Напередодні Дня Святого Миколая на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Як розповіли в коментарі "УП. Життя" у Save Ukraine, цього разу вдалося повернути 18 дітей віком від 2 до 17 років. Усі вони тривалий час перебували під тиском окупаційних адміністрацій та російських військових.

За словами координаторів, 17-річного юнака окупанти змушували проходити елементи військової підготовки – зокрема кидання гранат, тренування в окопах та розбирання зброї.

Інші діти також зазнавали психологічного та репресивного впливу.

11-річних і 9-річних братів окупанти примушували відвідувати пропагандистські уроки кілька разів на тиждень. З їхніх батьків вимагали гроші "на потреби армії РФ", а після відмови починалися погрози вилучити дітей.

Мати 13-річної дівчини відмовилася віддавати доньку до російської школи, адже дорогою російські військові регулярно скидали небезпечні предмети з дронів. Після цього їхній будинок відвідували представники так званої "військової поліції", звинувачуючи жінку у "коригуванні" та погрожуючи "забрати на підвал".

Повернення цих дітей стало можливим завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та роботі благодійної організації Save Ukraine, яка здійснила їхню евакуацію.

Наразі всі врятовані отримують психологічну та гуманітарну підтримку, необхідну для адаптації й початку нового життя на вільній території України.

