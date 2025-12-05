13:45  05 грудня
На Полтавщині чоловік підірвав боєприпас біля авто: постраждали дві жінки
10:52  05 грудня
На Львівщині в ДТП травмувався 14-річний мотоцикліст
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 12:15

Україна повернула ще 18 дітей з окупації, наймолодшому – лише 2 роки

05 грудня 2025, 12:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Telegram/Дмитро Лубінець
Читайте также
на русском языке

Напередодні Дня Святого Миколая на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Як розповіли в коментарі "УП. Життя" у Save Ukraine, цього разу вдалося повернути 18 дітей віком від 2 до 17 років. Усі вони тривалий час перебували під тиском окупаційних адміністрацій та російських військових.

За словами координаторів, 17-річного юнака окупанти змушували проходити елементи військової підготовки – зокрема кидання гранат, тренування в окопах та розбирання зброї.

Інші діти також зазнавали психологічного та репресивного впливу.

11-річних і 9-річних братів окупанти примушували відвідувати пропагандистські уроки кілька разів на тиждень. З їхніх батьків вимагали гроші "на потреби армії РФ", а після відмови починалися погрози вилучити дітей.

Мати 13-річної дівчини відмовилася віддавати доньку до російської школи, адже дорогою російські військові регулярно скидали небезпечні предмети з дронів. Після цього їхній будинок відвідували представники так званої "військової поліції", звинувачуючи жінку у "коригуванні" та погрожуючи "забрати на підвал".

Повернення цих дітей стало можливим завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та роботі благодійної організації Save Ukraine, яка здійснила їхню евакуацію.

Наразі всі врятовані отримують психологічну та гуманітарну підтримку, необхідну для адаптації й початку нового життя на вільній території України.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна окупанти діти Херсонська область повернення дітей окуповані території
"Примари" ГУР за два тижні знищили вісім об'єктів окупантів у Криму
05 грудня 2025, 09:53
Віцепрезидент США: мир з Росією складніший, ніж очікувалося, але надія ще є
05 грудня 2025, 08:47
Війська РФ обстріляли два райони Дніпропетровщини: загинула дитина, є постраждалі
05 грудня 2025, 07:45
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
05 грудня 2025, 14:55
"Заробляли" на дитячій порнографії: повідомлено про підозру адміністраторам підпільної мережі
05 грудня 2025, 14:53
Зеленський ніяк не визначиться із кандидатурою на заміну Єрмаку
05 грудня 2025, 14:42
Правоохоронці повідомили про підозру депутату Харківської міської ради, який перейшов на бік ворога
05 грудня 2025, 14:29
На Полтавщині легковик вилетів у кювет внаслідок ДТП: постраждала жінка
05 грудня 2025, 14:17
У чому різниця між Миколаєм Чудотворцем і Санта Клаусом
05 грудня 2025, 13:59
На Полтавщині чоловік підірвав боєприпас біля авто: постраждали дві жінки
05 грудня 2025, 13:45
Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів у Донецькій області – DeepState
05 грудня 2025, 13:38
Люди не бачать сенсу гинути в малорезультативній війні
05 грудня 2025, 13:25
Хотів легкого заробітку: на Дніпропетровщині чоловік підпалював залізницю за гроші
05 грудня 2025, 13:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »