Каждый четвертый украинец стал меньше зарабатывать, чем в прошлом году
Почти треть украинцев остались на том же уровне заработка, что и в 2024-м, в то же время 25% сообщили, что их зарплата стала меньше
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на опрос, проведенный Viber.
Отмечается, что 32% украинцев остались на том же уровне заработка, что и в 2024 году, в то же время 25% сообщили, что их зарплата стала меньше по сравнению с прошлым годом.
Еще 22% опрошенных ответили, что стали зарабатывать больше.
Опрос проходил через официальный канал Viber. Участниками опроса стали более 20 тысяч участников.
Ранее в Украине назвали размер средней зарплаты . В октябре 2025 года средняя зарплата в Украине составила около 27 тысяч гривен.
