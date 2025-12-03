Каждый четвертый украинец стал меньше зарабатывать, чем в прошлом году

иллюстративное фото: из открытых источников

Почти треть украинцев остались на том же уровне заработка, что и в 2024-м, в то же время 25% сообщили, что их зарплата стала меньше

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на опрос, проведенный Viber.

Отмечается, что 32% украинцев остались на том же уровне заработка, что и в 2024 году, в то же время 25% сообщили, что их зарплата стала меньше по сравнению с прошлым годом.

Еще 22% опрошенных ответили, что стали зарабатывать больше.

Опрос проходил через официальный канал Viber. Участниками опроса стали более 20 тысяч участников.

Ранее в Украине назвали размер средней зарплаты . В октябре 2025 года средняя зарплата в Украине составила около 27 тысяч гривен.