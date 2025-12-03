Україна експортувала понад 100 тисяч тонн цукру

Ілюстративне фото

За перші три місяці 2025/26 маркетингового року Україна вже експортувала понад 100 тисяч тонн цукру. Стало відомо, які країни серед лідерів

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За вересень-листопад 2025 року Україна експортувала 116,1 тисячі тонн цукру. Основними покупцями українського продукту стали країни Близького Сходу та Західних Балкан. Зокрема, Ліван – 37% експортованого обсягу, Сирія – 18%, Північна Македонія – 8%, Боснія і Герцеговина – 7% та ОАЕ – 7%.

95% було відправлено на ринок Європейського союзу.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).