Бюджет-2026: стало известно, сколько Украина потратит на армию
Народные депутаты приняли во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Большая часть расходов будет направлена на Силы обороны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
По ее словам, Украина направляет 100% своих поступлений на Силы обороны. Речь идет, в частности, о денежном обеспечении воинов и поддержке их семей, усилении противовоздушной обороны и производстве украинского оружия, в частности разработке дронов.
"В следующем году потратим на армию – 2,8 трлн гривен, это почти 60% всех расходов", – отметила Свириденко.
Напомним, 3 декабря Верховная Рада под возгласы "Ганьба" приняла Госбюджет-2026. За документ проголосовали 257 народных депутатов.
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
