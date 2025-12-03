Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Укравтопром", передает RegioNews.

Только за последний месяц граждане купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. За последние 14 месяцев это рекордный результат. Это на 58% больше, чем в ноябре прошлого года.

Чаще украинцы покупали такие модели авто:

BYD – 1615 ед.;

TOYOTA – 859 ед.;

VOLKSWAGEN – 798 ед.;

RENAULT – 577 ед.;

SKODA – 561 ед.;

ZEEKR – 397 ед.;

HYUNDAI – 363 ед.;

HONDA – 341 ед.;

BMW – 239 ед.;

AUDI - 239 ед.

