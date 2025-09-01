14:28  01 сентября
01 сентября 2025, 15:35

Исследование показало, как часто украинцы покупают новые смартфоны

01 сентября 2025, 15:35
иллюстративное фото: из открытых источников
Большинство украинцев покупают новые смартфоны каждые 4-5 лет

Об этом говорится в новом опросе Viber, где приняли участие около 40 тысяч украинцев, передает RegioNews со ссылкой на mezha.media.

Да, 55% украинцев покупают новые смартфоны каждые четыре-пять лет, а четверть опрашиваемых (27%) не покупают их сами и обычно получают устройства в подарок.

На вопрос "Как часто вы покупаете новый телефон?" ответы распределились следующим образом:

  • Раз в 4-5 лет – 55%;
  • Не покупаю телефоны сам/-а (обычно дарят) – 27%;
  • Раз в 2-4 года – 17%;
  • Обновляю с выходом новой модели – раз в 1-1,5 года – 1%.

Раньше мы писали о том, сколько украинцев пользуются приложением Действие. По состоянию на начало августа 2025 года приложением уже пользуются около 23 млн наших сограждан.

технологии смартфон опрос украинцы рынок
