Исследование показало, как часто украинцы покупают новые смартфоны

Об этом говорится в новом опросе Viber, где приняли участие около 40 тысяч украинцев, передает RegioNews со ссылкой на mezha.media.

Да, 55% украинцев покупают новые смартфоны каждые четыре-пять лет, а четверть опрашиваемых (27%) не покупают их сами и обычно получают устройства в подарок.

На вопрос "Как часто вы покупаете новый телефон?" ответы распределились следующим образом:

Раз в 4-5 лет – 55%;

Не покупаю телефоны сам/-а (обычно дарят) – 27%;

Раз в 2-4 года – 17%;

Обновляю с выходом новой модели – раз в 1-1,5 года – 1%.

