Назван размер средней зарплаты в Украине
В октябре 2025 года средняя зарплата в Украине составила 26913 гривен. Это более чем на 1% больше, чем в сентябре текущего года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
В ведомстве назвали самые высокие средние зарплаты по регионам:
- 40 738 гривен – в Киеве;
- 30 675 гривен – в Луганской области (речь идет о предприятиях, юридически зарегистрированных там);
- 27 892 гривны – на Днепропетровщине.
При этом самый низкий уровень средней зарплаты:
- 19 343 гривны – в Черновицкой области;
- 19 920 гривен – в Кировоградской области;
- 20 561 гривна – в Черниговской области.
Самые высокие зарплаты – в сфере информации и телекоммуникаций: 65 047 гривен, а самые низкие – в сфере образования – 16 984 гривен.
Как сообщалось, Правительство не поддержало повышение зарплат учителям. Эту норму ранее одобрили профильный и бюджетный комитеты Верховной Рады.
01 декабря 2025
