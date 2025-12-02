Назван размер средней зарплаты в Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

В октябре 2025 года средняя зарплата в Украине составила 26913 гривен. Это более чем на 1% больше, чем в сентябре текущего года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

В ведомстве назвали самые высокие средние зарплаты по регионам:

40 738 гривен – в Киеве;

30 675 гривен – в Луганской области (речь идет о предприятиях, юридически зарегистрированных там);

27 892 гривны – на Днепропетровщине.

При этом самый низкий уровень средней зарплаты:

19 343 гривны – в Черновицкой области;

19 920 гривен – в Кировоградской области;

20 561 гривна – в Черниговской области.

Самые высокие зарплаты – в сфере информации и телекоммуникаций: 65 047 гривен, а самые низкие – в сфере образования – 16 984 гривен.

Как сообщалось, Правительство не поддержало повышение зарплат учителям. Эту норму ранее одобрили профильный и бюджетный комитеты Верховной Рады.