Лише в листопаді українці купили рекордну кількість авто. Стало відомо, які моделі в лідерах

Про це повідомляє "Укравтопром", передає RegioNews.

Лише за останній місяць громадяни купили близько 8,3 тис. нових легкових авто. За останні 14 місяців це рекордний результат. Це на 58% більше, аніж у листопаді минулого року.

Найчастіше українці купували такі моделі авто:

BYD - 1615 од.;

TOYOTA - 859 од.;

VOLKSWAGEN - 798 од.;

RENAULT - 577 од.;

SKODA - 561 од.;

ZEEKR - 397 од.;

HYUNDAI - 363 од.;

HONDA - 341 од.;

BMW - 239 од.;

AUDI - 239 од.

