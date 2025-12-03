Україні встановили рекорд по купівлях авто: скільки нових машин купували громадяни лише за місяць
Лише в листопаді українці купили рекордну кількість авто. Стало відомо, які моделі в лідерах
Про це повідомляє "Укравтопром", передає RegioNews.
Лише за останній місяць громадяни купили близько 8,3 тис. нових легкових авто. За останні 14 місяців це рекордний результат. Це на 58% більше, аніж у листопаді минулого року.
Найчастіше українці купували такі моделі авто:
- BYD - 1615 од.;
- TOYOTA - 859 од.;
- VOLKSWAGEN - 798 од.;
- RENAULT - 577 од.;
- SKODA - 561 од.;
- ZEEKR - 397 од.;
- HYUNDAI - 363 од.;
- HONDA - 341 од.;
- BMW - 239 од.;
- AUDI - 239 од.
Нагадаємо, раніше соціологи поділились результатами опитування щодо нових гаджетів. З'ясувалось, що 55% українців купують нові смартфони кожні чотири-п'ять років, а чверть опитуваних (27%) не купують їх самі та зазвичай отримують пристрої у подарунок.
