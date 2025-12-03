22:36  03 грудня
В Одесі сталася серія вибухів у багатоповерхівці, чоловік підірвав 3 гранати
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2025, 21:50

Україні встановили рекорд по купівлях авто: скільки нових машин купували громадяни лише за місяць

03 грудня 2025, 21:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Лише в листопаді українці купили рекордну кількість авто. Стало відомо, які моделі в лідерах

Про це повідомляє "Укравтопром", передає RegioNews.

Лише за останній місяць громадяни купили близько 8,3 тис. нових легкових авто. За останні 14 місяців це рекордний результат. Це на 58% більше, аніж у листопаді минулого року.

Найчастіше українці купували такі моделі авто:

  • BYD - 1615 од.;
  • TOYOTA - 859 од.;
  • VOLKSWAGEN - 798 од.;
  • RENAULT - 577 од.;
  • SKODA - 561 од.;
  • ZEEKR - 397 од.;
  • HYUNDAI - 363 од.;
  • HONDA - 341 од.;
  • BMW - 239 од.;
  • AUDI - 239 од.

Нагадаємо, раніше соціологи поділились результатами опитування щодо нових гаджетів. З'ясувалось, що 55% українців купують нові смартфони кожні чотири-п'ять років, а чверть опитуваних (27%) не купують їх самі та зазвичай отримують пристрої у подарунок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
авто економіка статистика
Кожен четвертий українець став менше заробляти, ніж торік
03 грудня 2025, 17:54
Названо розмір середньої зарплати в Україні
02 грудня 2025, 22:14
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
В Одесі сталася серія вибухів у багатоповерхівці, чоловік підірвав 3 гранати
03 грудня 2025, 22:36
У Харкові поліція шукає чоловіка, який нападає на жінок
03 грудня 2025, 20:50
У Кривому Розі дівчина потрапила під колеса через блекаут
03 грудня 2025, 20:25
13 років в'язниці: суд залишив без змін вирок вінничанину за зґвалтування неповнолітньої доньки
03 грудня 2025, 20:24
Шість ворожих БпЛА відмінусували українські військові на Дніпропетровщині
03 грудня 2025, 20:09
На Черкащині та Івано-Франківщині викрили шахрайський бізнес на "гуманітарних авто"
03 грудня 2025, 20:00
Після позитивної оцінки переговорів із Путіним США запросили українську делегацію до Америки
03 грудня 2025, 19:46
На Волині планують продати близько 10 000 новорічних ялинок: які ціни на ярмарках
03 грудня 2025, 19:35
У Кривому Розі внаслідок обстрілу постраждали вже троє людей, серед них 3-річна дівчинка
03 грудня 2025, 19:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »