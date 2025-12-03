01:50  03 грудня
03 грудня 2025, 10:54

Вбивство сина харківського чиновника у Відні: підозрюваних затримано в Одесі

03 грудня 2025, 10:54
Фото: Bild/Martin A. Jöchl
Читайте також
Українські правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві 21-річного Даніла Кузьміна, сина заступника мера Харкова Сергія Кузьміна. Один із підозрюваних навчався в одному університеті з жертвою

Про це пише видання "Думка", із посиланням на німецькі ЗМІ, передає RegioNews.

За даними австрійської поліції, молодого чоловіка побили в гаражі готелю в центрі міста, а потім, ймовірно, відвезли до 22-го району Відня. Там його виявили у палаючому автомобілі Mercedes.

Розтин показав, що Кузьмін отримав масивну травму голови, опіки понад 80% тіла та пошкодження зубів. Оскільки у легенях жертви не було частинок сажі, слідчі вважають, що він помер до пожежі або на її початку – від травм або теплового шоку.

Австрійські правоохоронці повідомили, що мотивом вбивства стало бажання отримати пароль до криптовалютного гаманця жертви. Після злочину із криптогаманця було зафіксовано зняття коштів, а у підозрюваних вилучили значну суму готівки.

За даними українських ЗМІ та "Слідство.інфо", чоловіків затримали в Одесі 29 листопада силами спецпідрозділу КОРД і місцевої поліції.

Київський районний суд Одеси обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. Підозрювані – 19-річний та 45-річний чоловіки.

Слідство виключає політичну версію злочину.

Нагадаємо, у столиці Австрії вночі 26 листопада у районі Донауштадт перехожі виявили спалений автомобіль Mercedes, всередині якого лежало тіло молодого чоловіка. 1 грудня стало відомо, що убитим у Відні виявився син заступника мера Харкова.

