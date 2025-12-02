13:30  02 декабря
02 декабря 2025, 16:55

СБУ задержала британца, которого считают причастным к убийствам Парубия и Фарион

Украинская контрразведка совместно со спецслужбами Великобритании задержала британца Росса Дэвида Катмора, подозреваемого в причастности к ряду диверсионных и разведывательных операций в Украине в 2024–2025 годах

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

По информации СБУ, Катмора завербовали российские спецслужбы, и он работал на них последние два года.

Согласно данным СБУ, Росс Дэвид Катмор прибыл в Украину как военный инструктор, который якобы должен помогать готовить украинских военных. Однако, по словам следователей, на самом деле он проводил диверсионную деятельность, выполняя задачи по разведке и террористическим актам на украинской территории.

Оружие для убийств

В октябре 2025 года в рамках спецоперации СБУ и британских спецслужб была разоблачена его деятельность. По словам источников, Катмор передавали оружие и боеприпасы для совершения целевых убийств в Украине. В частности, следствие считает, что именно он был причастен к поставкам оружия, которым были убиты Ирина Фарион, Демьяна Ганула и Андрея Парубия.

На данный момент Росс Катмор задержан, он находится под стражей, а следственные действия продолжаются.

Задержание и следствие

Как сообщают источники, Катмор работал в Николаеве, где проводил инструкторские занятия для украинских военных, а затем работал в пограничных отрядах. Следствие выдвинуло ему подозрение по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – незаконное распространение информации о размещении ВСУ, что создает угрозу национальной безопасности во время военного положения. За это ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Убийство Андрея Парубия

30 августа 2025 года в центре Львова был убит бывший глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападающий, переодетый в качестве курьера службы доставки, коварно подошел к Парубию и несколько раз выстрелил ему в голову. Киллер скрылся с места преступления на электровелосипеде, используя маскировку под курьера. Позже, в ходе совместной операции полиции и СБУ, был задержан вероятный убийца — Михаил Сцельников, признавшийся в совершении убийства, однако заявил, что мотивом было собственное желание отомстить властям, а не сотрудничество с российскими спецслужбами.

После расследования убийства Парубия СБУ подтвердила, что подозреваемый действительно мог действовать по указанию российских спецслужб. Ведется проверка по связям с другими российскими агентами, которые могли быть причастны к преступлению.

Убийство Ирины Фарион

19 июля 2024 года во Львове было совершено покушение на жизнь политики Ирины Фарион. Она получила смертельное ранение, после чего была доставлена в больницу, где она скончалась от ранений. В результате расследования был задержан подозреваемый в убийстве — Вячеслав Зинченко, 18-летний юноша, которому предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства. Согласно официальным данным, Зинченко убил Фарион по заказу российских спецслужб, а его действия связаны с пророссийскими взглядами. В декабре 2024 года была изменена квалификация преступления, а дело было направлено в суд.

