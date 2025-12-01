В Вене обнаружили сожженный автомобиль с телом украинца: погибший может быть сыном заместителя мэра Харькова – источники

Фото: Bild/Martin A. Jöchl

В столице Австрии ночью 26 ноября в районе Донауштадт прохожие обнаружили сожженный автомобиль Mercedes, внутри которого лежало тело молодого человека

Об этом пишет "Думка" со ссылкой на австрийское издание Kronen Zeitung, передает RegioNews.

По информации австрийских журналистов, автомобиль загорелся примерно в 00:30. Тело находилось на заднем сиденье. Предварительно следователи установили, что погибший – вероятно, 21-летний гражданин Украины. Точная идентификация производится посредством анализа ДНК.

Вскрытие показало признаки насильственной смерти: на теле были обнаружены следы тупой травмы. Следствие рассматривает версию, что на мужчину напали, после чего его положили на заднее сиденье, а автомобиль подожгли, чтобы уничтожить следы. Как возможные причины смерти рассматривают удушье или тепловой удар.

По предварительным данным, авто могло быть подожжено с применением так называемого "газа-катализатора".

Фото: Bild/Martin A. Jöchl

Издание "Думка", ссылаясь на источники в политических кругах, сообщило, что погибший может быть сыном заместителя Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Сергея Кузьмина. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным СМИ, Кузьмин прибыл в Вену для проведения процедуры опознания и выполнения необходимых юридических формальностей. Источники также исключают политический мотив возможного преступления.

Как отмечает Kronen Zeitung, проживающий за границей друг семьи сообщил об исчезновении 21-летнего украинца в среду вечером. Вскоре близким подтвердили его смерть.

В то же время "Украинская правда" информирует, что избиение могло произойти в подземном гараже роскошной гостиницы вблизи Дуная. По данным издания, группа мужчин напала на украинца, после чего его положили в свой автомобиль и подожгли.

Правоохранители Австрии открыли уголовное производство и продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, возможных нападающих и мотивы преступления.

Напомним, летом этого года в США убили 23-летнюю украинку. Ирина Заруцкая стала жертвой нападения бездомного мужчины на железнодорожной станции в Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп требует смертной казни для Декарлоса Брауна, подозреваемого в жестоком убийстве украинки.