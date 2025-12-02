На Волыни 15-летний парень ради денег убил пенсионерку: его задержали

Фото: полиция

Полицейские раскрыли убийство пожилой женщины, которое произошло в июне 2025 года во Владимирском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В июне в поселке Благодатное женщина обнаружила мертвой 78-летнюю мать. На ее теле были признаки насильственной смерти.

​​​

Правоохранители в течение нескольких месяцев проверяли версию за версией, расспрашивали местных (в том числе лиц мужского пола), искали хотя бы малейшую зацепку. Также посмотрели часы видео с камер наблюдения, провели более 45 обысков – мотивов рассматривали немало. В результате вышли на след злоумышленника – им оказался несовершеннолетний местный житель.

Полиция установила, что в ночь на 25 июня фигурант путем взлома входной двери проник в дом пожилой женщины, чтобы завладеть ее деньгами. Когда женщина проснулась и хотела помешать его действиям, 15-летний юноша жестоко расправился с ней – нанес многочисленные смертельные удары так называемой "фомкой" (металлическим ломом) и скрылся. Ее мобильный телефон и орудие преступления он выбросил в колодец во дворе.

Подростку объявили подозрение по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное убийство по корыстным мотивам). Суд избрал 15-летнему юноше меру пресечения – содержание под стражей.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Луцке задержали мужчину, который во время конфликта убил мать. За совершенное он может провести за решеткой до 15 лет.