02 грудня 2025, 23:50

В Україні дефіцит овочесховищ: нема де зберігати понад мільйон тонн урожаю

02 грудня 2025, 23:50
В Україні під час повномасштабної війни було знищено багато овочесховищ. Зараз фіксують відчутний дефіцит

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Як розповів член-кореспондент НААН, завідувач відділу "Інституту аграрної економіки" Олександр Захарчук, за час повномасштабної війни в Україні зруйновано більше чверті (тобто, понад 280 тисяч тонн) потужностей одночасного зберігання.

"Зважаючи на те, що потреба в овочесховищах складає 1-1,2 млн тонн, наявні потужності у 165-170 тис. тонн задовольняють їх лише частково", - каже експерт.

Фахівець зазначив, що для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку, потрібно збудувати щонайменше 10-20 тисяч тонн овочесховищ хоча б у кожній області. Серед факторів, які "гальмують" такі проєкти експорт називає високу ціну: для будівництва овочесховища на 10 тис. тонн може коштувати понад 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки розробляють механізм нової програми безповоротної державної допомоги для будівництва овочесховищ на 2026 рік. За словами заступника голови аграрного комітету Верховної Ради Степана Чернявського, у формі грантів з'явиться допомога для будівництва овочесховищ орієнтовно на суму 200 мільйонів гривень щороку.

аграрії економіка
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
