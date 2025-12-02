В Україні дефіцит овочесховищ: нема де зберігати понад мільйон тонн урожаю

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Як розповів член-кореспондент НААН, завідувач відділу "Інституту аграрної економіки" Олександр Захарчук, за час повномасштабної війни в Україні зруйновано більше чверті (тобто, понад 280 тисяч тонн) потужностей одночасного зберігання.

"Зважаючи на те, що потреба в овочесховищах складає 1-1,2 млн тонн, наявні потужності у 165-170 тис. тонн задовольняють їх лише частково", - каже експерт.

Фахівець зазначив, що для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку, потрібно збудувати щонайменше 10-20 тисяч тонн овочесховищ хоча б у кожній області. Серед факторів, які "гальмують" такі проєкти експорт називає високу ціну: для будівництва овочесховища на 10 тис. тонн може коштувати понад 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки розробляють механізм нової програми безповоротної державної допомоги для будівництва овочесховищ на 2026 рік. За словами заступника голови аграрного комітету Верховної Ради Степана Чернявського, у формі грантів з'явиться допомога для будівництва овочесховищ орієнтовно на суму 200 мільйонів гривень щороку.