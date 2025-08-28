22:44  28 августа
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
19:27  28 августа
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
UA | RU
UA | RU
28 августа 2025, 22:59

В Украине будут выдавать гранты на овощехранилища

28 августа 2025, 22:59
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Министерстве экономики Украины разрабатывают механизм новой программы безвозвратной государственной помощи для строительства овощехранилищ. Ожидается, что реализуют это уже в следующем году

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам заместителя председателя аграрного комитета Верховной Рады Степана Чернявского, в форме грантов появится помощь для строительства овощехранилищ ориентировочно на сумму 200 миллионов гривен ежегодно.

"Гранты будут предоставляться в объеме до 30% стоимости проекта, но не более 20 млн грн при условии софинансирования со стороны получателя. Речь идет о строительстве новых овощехранилищ вместимостью от 3000 тонн", — пояснил глава аграрного комитета.

Какими будут условия по трудоустройству:

  • для мощностей 3000-6000 тонн – не менее 12 новых постоянных рабочих мест;
  • для хранилищ более 6000 тонн – не менее 60 работающих.

Срок реализации проекта должен будет составлять не менее полугода и не более полутора лет с момента, когда был получен грант.

Напомним, что в Украине именно из-за отсутствия условий хранения во время войны потеряно более 35% урожая . По словам министра аграрной политики Виталия Коваля, причина в том, что потеряно более 281 тысяч тонн одновременного хранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аграрии Минэкономики
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
"Буквально за руку меня ведет": Маша Ефросинина рассказала, как ее сын реагирует на тревоги
29 августа 2025, 03:55
Победительницу Холостяка-13 вызвали в суд в Германию: что произошло
29 августа 2025, 03:30
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
29 августа 2025, 02:55
Группа Ziferblat до сих пор "платит" за Евровидение
29 августа 2025, 02:30
США продадут Украине 3350 ракет ERAM
29 августа 2025, 01:55
Песни в трагический день: в Киевской области полиция привлекла к ответственности организаторов концерта
29 августа 2025, 01:30
В Украине могут подорожать сыры: к чему готовиться
29 августа 2025, 00:55
Украинский режиссер Мстислав Чернов снова отправится на Оскар
29 августа 2025, 00:30
"Мне впервые было так страшно": актриса Анна Саливанчук рассказала о ее эмоциях во время обстрела Киева
28 августа 2025, 23:45
Зеленский призвал не снимать санкции с РФ
28 августа 2025, 23:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »