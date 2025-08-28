Иллюстративное фото

В Министерстве экономики Украины разрабатывают механизм новой программы безвозвратной государственной помощи для строительства овощехранилищ. Ожидается, что реализуют это уже в следующем году

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам заместителя председателя аграрного комитета Верховной Рады Степана Чернявского, в форме грантов появится помощь для строительства овощехранилищ ориентировочно на сумму 200 миллионов гривен ежегодно.

"Гранты будут предоставляться в объеме до 30% стоимости проекта, но не более 20 млн грн при условии софинансирования со стороны получателя. Речь идет о строительстве новых овощехранилищ вместимостью от 3000 тонн", — пояснил глава аграрного комитета.

Какими будут условия по трудоустройству:

для мощностей 3000-6000 тонн – не менее 12 новых постоянных рабочих мест;

для хранилищ более 6000 тонн – не менее 60 работающих.

Срок реализации проекта должен будет составлять не менее полугода и не более полутора лет с момента, когда был получен грант.

Напомним, что в Украине именно из-за отсутствия условий хранения во время войны потеряно более 35% урожая . По словам министра аграрной политики Виталия Коваля, причина в том, что потеряно более 281 тысяч тонн одновременного хранения.