Иллюстративное фото

Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции". Речь идет о поддержке животноводческой отрасли на прифронтовых территориях

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Постановление предусматривает увеличение размера компенсации для содержания крупного рогатого скота с 25 до 50%. Отмечается, что возросшая доля возмещения будет стимулировать инвестиции в скотоводство и ускорит возобновление производства в регионах, работающих рядом с зоной боевых действий. Речь идет о фермах на прифронтовых территориях.

"Увеличение возмещения до 50% – это весомая финансовая поддержка для бизнеса, который продолжает инвестировать в возобновление животноводства. Это решение не только удешевит строительство новых объектов, но и будет способствовать росту производства молока и продукции с добавленной стоимостью. В результате общины прифронтовых регионов получат новые рабочие места, более стабильные доходы и больше возможностей для развития даже в сложных условиях войны", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.