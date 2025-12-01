"Львовский ликероводочный завод" продадут за 212 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Нашелся покупатель на «Львовский ликероводочный завод» – это ЧАО «Львовский ликероводочный завод», которое уже долгое время арендует предприятие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Prozorro.Продажи.

Победитель торгов предложил почти 177 млн грн (без НДС), с учетом НДС – это более 212 млн грн.

В общей сложности речь идет о 33 объектах недвижимости (производственных корпусах, цехах, складах, железнодорожных путях и т.п.). Общая площадь составляет более 21 тыс. кв. м.

На начало лета 2025 года на заводе числились 138 работников.

Кроме ликероводочной продукции (Perlova, Lemberg, Premium Lviv, Львовская и другие) предприятие производит и уксус.

