18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
15:35  27 ноября
В Одесской области пограничники задержали пятерых незаконных туристов
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2025, 18:30

Украина импортировала тракторов более чем на 700 миллионов долларов

27 ноября 2025, 18:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В январе-октябре Украина импортировала тракторов более чем на 700 миллионов долларов. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Преимущественно в Украину ввозили тракторы из США: 22% общего импорта этой техники, на 154 миллиона долларов. Также ввозили тракторы из Китая (17,2% или 121,1 миллиона долларов), Германии (16,4% или 115,6 миллиона долларов).

Импорт из других стран в январе-октябре сократился на 17,7% (т.е. до 313,1 миллиона долларов).

"С начала текущего года объемы импорта тракторов в Украину демонстрировали отрицательную динамику: в январе они были меньше на треть по сравнению с январем-2024, но уже по итогам первого полугодия показатели почти сравнялись с прошлогодними", - говорят в Государственной таможенной службе.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
трактор аграрии экономика
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Новый украинский фильм превзошел "Антарктиду" Птушкина: новая лента собрала более 8 миллионов
27 ноября 2025, 19:30
Россияне снова расстреляли украинских военных, сдавшихся в плен в Запорожской области
27 ноября 2025, 19:21
ВСУ потеряли контроль над позициями на Гуляйпольском направлении
27 ноября 2025, 19:09
Чиновников Полтавского горсовета подозревают в присвоении 5,4 млн грн во время закупок для ВСУ
27 ноября 2025, 18:57
В "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет в Украине 28 ноября
27 ноября 2025, 18:49
Враг атаковал три района Днепропетровщины дронами и КАБами: разрушены дома, авто и АЗС
27 ноября 2025, 18:48
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
27 ноября 2025, 18:29
На Софиевской площади в Киеве начали устанавливать главную елку страны
27 ноября 2025, 18:26
8,1 млрд от МВФ и конец большой упрощенки: что изменится для бизнеса
27 ноября 2025, 18:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Все блоги »