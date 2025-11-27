Иллюстративное фото

В январе-октябре Украина импортировала тракторов более чем на 700 миллионов долларов. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Преимущественно в Украину ввозили тракторы из США: 22% общего импорта этой техники, на 154 миллиона долларов. Также ввозили тракторы из Китая (17,2% или 121,1 миллиона долларов), Германии (16,4% или 115,6 миллиона долларов).

Импорт из других стран в январе-октябре сократился на 17,7% (т.е. до 313,1 миллиона долларов).

"С начала текущего года объемы импорта тракторов в Украину демонстрировали отрицательную динамику: в январе они были меньше на треть по сравнению с январем-2024, но уже по итогам первого полугодия показатели почти сравнялись с прошлогодними", - говорят в Государственной таможенной службе.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).