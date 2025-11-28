Названо новое условие для вступления Украины в ЕС

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом в интервью Politico заявил комиссар ЕС по юстиции Майкл Макграт, передает RegioNews.

По его словам, правительства стран-членов ЕС не будут поддерживать Украину в ее стремлении вступить в блок, если она не сможет доказать, что имеет эффективную систему борьбы с преступностью на уровне высших эшелонов общества.

Также еврокомиссар обратил внимание, что хотя процесс реформ в Украине является "длинным путем", но власти прилагают максимальные усилия для борьбы с коррупцией.

Как сообщалось, в ЕС отреагировали на обыски у руководителя ОП Андрея Ермака. В Еврокомиссии напомнили, что борьба с коррупцией является краеугольным камнем вступления в ЕС.