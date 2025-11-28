21:02  28 листопада
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
20:41  28 листопада
Стало відомо, якою буде погода наприкінці листопада
20:15  28 листопада
На Львівщині чоловік торгував зброєю: розбирав і
28 листопада 2025, 23:11

Стало відомо, хто замість Єрмака зустрінеться із посланцем Трампа Віткоффом

28 листопада 2025, 23:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Замість Єрмака із посланцями Трампа зустрінеться Умєров

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За словами репортера Крістофера Міллера, Рустем Умєров зустрінеться в Маямі з посланцями Трампа цими вихідними.

Йдеться зокрема про Стіва Віткоффа.

Як відомо, Андрій Єрмак покинув посаду очільника Офісу президента. Про це 28 листопада повідомив Володимир Зеленський.

Раніше у Зеленського заявили, що президент України не підпише жодного документа, що передбачатиме відмову від українських територій, доки перебуватиме на посаді.

