"Слуги народа" никак не могут собрать голоса за голосование госбюджета на 2026 год

Во фракции монобольшинства «Слуги народа» никак не могут собрать голоса за голосование государственного бюджета на следующий год

Как передает RegioNews, об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, в "Слуге народа" провели онлайн-опрос, где спросили: "Будете ли вы голосовать ЗА бюджет". Опрос проводился не в общем чате, а каждому писали лично.

"Более 100 депутатов ответили, что будут. Очень многое промолчали и не ответили. Промолчавшие раздраженные, что им напрямую не пишет и не спрашивает о голосовании ни Давид Арахамия, ни Андрей Мотовиловец. Писали работники Секретариата Слуг Народа", – говорится в сообщении.

Гончаренко заметил, что даже с теми ответившими одобрительно депутатами голосов в "Слуге ароду" за согласование бюджета – нет.

Ранее экснардепка от "Слуги народа" Марианна Безугла заявила, что не будет голосовать в Раде, пока не уволят Ермака. Соответствующее заявление она опубликовала в соцсети.