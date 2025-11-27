18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
15:35  27 ноября
В Одесской области пограничники задержали пятерых незаконных туристов
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2025, 16:59

"Слуги народа" никак не могут собрать голоса за голосование госбюджета на 2026 год

27 ноября 2025, 16:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во фракции монобольшинства «Слуги народа» никак не могут собрать голоса за голосование государственного бюджета на следующий год

Как передает RegioNews, об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, в "Слуге народа" провели онлайн-опрос, где спросили: "Будете ли вы голосовать ЗА бюджет". Опрос проводился не в общем чате, а каждому писали лично.

"Более 100 депутатов ответили, что будут. Очень многое промолчали и не ответили. Промолчавшие раздраженные, что им напрямую не пишет и не спрашивает о голосовании ни Давид Арахамия, ни Андрей Мотовиловец. Писали работники Секретариата Слуг Народа", – говорится в сообщении.

Гончаренко заметил, что даже с теми ответившими одобрительно депутатами голосов в "Слуге ароду" за согласование бюджета – нет.

Ранее экснардепка от "Слуги народа" Марианна Безугла заявила, что не будет голосовать в Раде, пока не уволят Ермака. Соответствующее заявление она опубликовала в соцсети.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Слуга народа бюджет Гончаренко Алексей Алексеевич политика
Железняк: Ермака не уволили, возможны новые атаки на НАБУ и САП
21 ноября 2025, 09:44
"Качают россияне": Зеленский о коррупционном скандале в энергетике
21 ноября 2025, 08:08
Зеленский проводит закрытую встречу с фракцией "Слуга Народа": телефоны забирают у входа
20 ноября 2025, 21:03
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Новый украинский фильм превзошел "Антарктиду" Птушкина: новая лента собрала более 8 миллионов
27 ноября 2025, 19:30
Россияне снова расстреляли украинских военных, сдавшихся в плен в Запорожской области
27 ноября 2025, 19:21
ВСУ потеряли контроль над позициями на Гуляйпольском направлении
27 ноября 2025, 19:09
Чиновников Полтавского горсовета подозревают в присвоении 5,4 млн грн во время закупок для ВСУ
27 ноября 2025, 18:57
В "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет в Украине 28 ноября
27 ноября 2025, 18:49
Враг атаковал три района Днепропетровщины дронами и КАБами: разрушены дома, авто и АЗС
27 ноября 2025, 18:48
Украина импортировала тракторов более чем на 700 миллионов долларов
27 ноября 2025, 18:30
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
27 ноября 2025, 18:29
На Софиевской площади в Киеве начали устанавливать главную елку страны
27 ноября 2025, 18:26
8,1 млрд от МВФ и конец большой упрощенки: что изменится для бизнеса
27 ноября 2025, 18:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Все блоги »