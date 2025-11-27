"Слуги народу" ніяк не можуть зібрати голоси за голосування державного бюджету на 2026 рік

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У фракції монобільшості «Слуги народу» ніяк не можуть зібрати голоси за голосування державного бюджету на наступний рік

Як передає RegioNews, про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, в "Слузі народу" провели онлайн-опитування де спитали: "Чи будете ви голосувати ЗА бюджет". Опитування проводилось не в загальному чаті, а кожному писали особисто.

"Більше 100 депутатів відповіли, що будуть. Дуже багато промовчали і не відповіли. Ті що промовчали роздратовані, що їм напряму не пише і не питає про голосування ні Давид Арахамія, ні Андрій Мотовиловець. Писали працівники секретаріату Слуг Народу", – йдеться у повідомленні.

Гончаренко зауважив, що навіть з тими депутатами, що відповіли схвально, голосів у "Слуг ароду" за погодження бюджету – немає.

Раніше екснардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що не голосуватиме у Раді, поки не звільнять Єрмака. Відповідну заяву вона опублікувала у соцмережі.