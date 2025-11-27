19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
18:26  27 листопада
На Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни
27 листопада 2025, 16:59

"Слуги народу" ніяк не можуть зібрати голоси за голосування державного бюджету на 2026 рік

27 листопада 2025, 16:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У фракції монобільшості «Слуги народу» ніяк не можуть зібрати голоси за голосування державного бюджету на наступний рік

Як передає RegioNews, про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, в "Слузі народу" провели онлайн-опитування де спитали: "Чи будете ви голосувати ЗА бюджет". Опитування проводилось не в загальному чаті, а кожному писали особисто.

"Більше 100 депутатів відповіли, що будуть. Дуже багато промовчали і не відповіли. Ті що промовчали роздратовані, що їм напряму не пише і не питає про голосування ні Давид Арахамія, ні Андрій Мотовиловець. Писали працівники секретаріату Слуг Народу", – йдеться у повідомленні.

Гончаренко зауважив, що навіть з тими депутатами, що відповіли схвально, голосів у "Слуг ароду" за погодження бюджету – немає.

Раніше екснардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що не голосуватиме у Раді, поки не звільнять Єрмака. Відповідну заяву вона опублікувала у соцмережі.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
