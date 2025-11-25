Понад 100 тисяч українців без електрики після нічної атаки РФ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч з 24 на 25 листопада російські війська завдали удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях

Про це повідомило Міністерство енергетики, передає RegioNews.

За даними відомства, на ранок знеструмленими залишаються:

понад 40 тис. споживачів у Київській області,

20 тис. – на Одещині,

13 тис. – у Чернігівській області,

понад 21 тис. – у Дніпропетровській,

понад 8 тис. – на Харківщині.

У всіх регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків ракетно-дронової атаки на енергетичні об’єкти.

Для стабілізації енергосистеми у Києві, а також у Харківській, Полтавській і Сумській областях запроваджено аварійні відключення.

По всій Україні сьогодні діють графіки погодинних відключень, а в більшості регіонів – обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 486 засобів повітряного нападу.

Внаслідок масованого російського удару по столиці загинули шестеро людей, серед 14 постраждалих – одна дитина.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що чотири дрони вилетіли до сусідніх країн – Молдови та Румунії.